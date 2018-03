Roma | domani sciopero dei trasporti | a rischio bus | metro e ferrovie

Roma - domani sciopero bus e metro : Giovedì a rischio per chi deve muoversi con il trasporto pubblico a Roma . Dalla notte, infatti, inizieranno gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb "contro la ...

Roma : Sciopero - domani stop a bus e metro : Lo Sciopero sarà di 24 ore, con fascia di sicurezza fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 – Roma – Trasporto pubblico domani a... L'articolo Roma: Sciopero, domani stop a bus e metro proviene da Roma Daily News.

Berlusconi sente Salvini : domani il vertice a Roma : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono - come riferiscono fonti azzurre - in vista del vertice che si terrà domani a palazzo Grazioli, residenza del Cavaliere a Roma, e a cui ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per temporali fino alla mezzanotte di domani : “Per la giornata di oggi, domenica 18 marzo, previste precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata: circa 40 mm nel settore dei bacini emiliani centrali, circa 30 mm nei bacini emiliani occidentali e orientali, tra 10 e 20 mm sul resto del territorio regionale. La quota neve sarà intorno ai 1000 m, in abbassamento a 500 m in serata. Si prevedono nevicate sull’appennino centrale (30-40 cm) e sulle zone ...

Udc : domani Cesa a Roma per analisi voto : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – domani, venerdì 16 marzo, a Roma, in mattinata, l’Udc promuove un incontro con i responsabili regionali del partito, i candidati e tutti coloro che hanno preso parte alla campagna delle scorse elezioni politiche. Sarà un’occasione di confronto importante per un’analisi del voto e della situazione politica attuale in vista dei prossimi delicati passaggi istituzionali. Presenti, tra gli altri, il ...

Meteo Roma domani venerdì 16 marzo 2018 : Meteo Roma. Tempo instabile per l’intero arco della giornata. Nel Lazio tempo generalmente instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio eccetto... L'articolo Meteo Roma domani venerdì 16 marzo 2018 proviene da Roma Daily News.

Roma : domani conferenza stampa Lotti su ‘Partita Mundial’ : Roma – allo stadio Olimpico calcio-spettacolo contro violenza su donne Roma – domani, venerdì 16 marzo (ore 12.30) nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio... L'articolo Roma: domani conferenza stampa Lotti su ‘Partita Mundial’ proviene da Roma Daily News.

Viabilità : A1 - domani notte chiusa la diramazione Roma Sud del GRA : Svincolo chiuso dalle 22 di giovedì alle 5 di venerdì Roma – Sulla A1 Milano-Napoli/diramazione Roma sud, dalle ore 22 di domani (giovedì 15) alle ore 5... L'articolo Viabilità: A1, domani notte chiusa la diramazione Roma Sud del GRA proviene da Roma Daily News.

Viabilità : A1 - domani notte chiusa diramazione Roma Nord : diramazione Roma Nord chiusa dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di domani (mercoledì 14) alle... L'articolo Viabilità: A1, domani notte chiusa diramazione Roma Nord proviene da Roma Daily News.

Roma : domani 13 marzo la conferenza “Attualità in uro-oncologia” : Si parlerà di “Attualità in uro-oncologia” alla conferenza di domani, martedì 13 marzo, che si terrà alle ore 18, presso la sede dell’Accademia Lancisiana in Borgo S. Spirito 3, Roma. Una conferenza a due voci a cui interverranno la professoressa Cora Sternberg, Direttore UOC Oncologia, Az. Ospedaliera San Camillo-Forlanini con una relazione su “Nuovi orizzonti del carcinoma prostatico avanzato” e il professor Vito ...

"Welfare sostenibile e innovativo. L'esperienza dell'Emilia Romagna" : domani seminario in Unimore : ... Politica e Diritto. L'appuntamento, "Welfare sostenibile e innovativo. L'esperienza dell'Emilia Romagna" atteso per martedì 13 marzo 2018 alle ore 17.30 presso l'Aula Convegni del Complesso ...

Vaccini : da oggi porte sbarrate nelle scuole per chi non è in regola - domani un forum a Roma : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. oggi le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico “Un Check-Up per l’Italia”, ...