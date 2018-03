Roma | Carabinieri al lavoro in zona Termini Molteplici gli arresti effettuati

Roma : Carabinieri arrestano due spacciatori di Yaba : Roma – arrestati due cittadini del bangladesh per detenzione e spaccio di droga Roma – Due cittadini del Bangladesh, uno di 30 e l’altro di... L'articolo Roma: Carabinieri arrestano due spacciatori di Yaba proviene da Roma Daily News.

Roma : Carabinieri arrestano 3 ragazzi per detenzione di droga e spaccio : Roma – 3 arresti per detenzione e spaccio di droga Roma – Tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni sono...

Roma - manda sms di addio ai colleghi e tenta il suicidio : salvato dai carabinieri : Voleva farla finita lanciandosi da un ponte nel lagetto dell'Eur a Roma, ma un 31enne è stato salvato dai carabinieri. È accaduto la scorsa notte su via Cristoforo Colombo, all'altezza del ponte sul ...

Roma - arrestati dai carabinieri i due fuggitivi che avevano forzato il posto di blocco a Monteverde : I due uomini erano a bordo dell'auto che ieri sera non si fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si tratta di due nomadi di origini campane. L'accusa tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Roma - arrestati i malviventi che hanno tentato di investire due carabinieri : Sono accusati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due nomadi di origine napoletane, di 22 e 23 anni. hanno precedenti per...

Roma : Carabinieri scoprono discarica abusiva in area archeologica : Roma: due denunciati per gestione illecita di rifiuti e varie violazioni in materia paesaggistica e ambientale Roma – Operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, della Stazione Roma Appia e...

Roma : Fermati dai Carabinieri mentre rubavano bicicletta : I due malviventi sono stati sorpresi mentre stavano tagliando con una tronchese la catena Roma – Due ladri sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo...

Roma : Carabinieri arrestano due pusher di yaba : Roma: Carabinieri sequestrano 15 pasticche di yaba, due arresti Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato due pusher di yaba. Questo è avvenuto nelle ultime...

Roma : 62enne ingoia diserbante. Carabinieri gli salvano la vita : Roma – vicino di casa allarma Carabinieri che salvano vita a 62enne Roma – Un 62enne è stato tratto in salvo dai Carabinieri della Stazione...

Roma : Cosca pianificava ritorsioni a Carabinieri : Roma: Pianificati pedinamenti per adottare azione ritorsive Roma- Sarebbero stai oggetto di pedinamento. Si tratta di diversi Carabinieri della Compagnia di Tivoli. Il pedinamento sarebbe...

Carabinieri in azione a Roma - colpo alla 'cosa nostra' del Tiburtino : Roma, 8 mar. , askanews, Dalle prime luci dell'alba, circa 300 Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dal Nucleo Elicotteri Carabinieri, dalle unità cinofile e da militari dell'8 ...

Il Comandante Generale dei Carabinieri in visita alla Comunità Ebraica di Roma : Roma: Comunità Ebraica della Capitale riconoscente all'Arma dei Carabinieri Roma – Questa mattina il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, si e' recato in...

Roma - cocaina nei salotti dei Parioli : i carabinieri arrestano 21 persone : Un giro di spaccio di cocaina nei salotti Romani dei Parioli e nei locali notturni della “Roma Bene“. È quello che ha scoperto la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma al termine di una commplessa indagine che ha portato all’arresto di 21 persone. Nel corso dell’attività investigativa, condotta dai carabinieri della polizia giudiziaria, sono stati sequestrati armi e droga. Per le 21 persone arrestate l’accusa è di ...

Roma : 48enne ruba bici - arrestato dai Carabinieri : Roma: 48enne bloccato dai Carabinieri mentre si allontanava con costosa bici rubata Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, per furto aggravato, un...