Roma | Campidoglio | ecco le novità degli asili nido

Ta.Ri. : Campidoglio - diminuisce tariffa rifiuti. Nuovo regolamento - gestione riscossione torna a Roma Capitale : diminuisce la tariffa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2018, che produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93%), che a beneficio delle utenze domestiche (-0,73%). È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che ha anche approvato […]

"Roma al tracollo. Se riesco a schiva' le buche forse arrivo in Campidoglio - ma forse non ci trovo nessuno" : "Come trovo Roma? Se riesco a schiva' le buche forse arrivo al Campidoglio, ma forse non ci trovo nessuno". Risponde così Renato Zero alla domanda sullo stato di salute della Capitale, la sua città, e sulla gestione di Virginia Raggi.In una videointervista con Roma Today, il cantautore al cinema nei prossimi giorni al cinema con 'Zerovskij' spende però "anche una parola d'ottimismo. I romani non se lo meritano tutto questo ...

Seduta ferma da ore, insufficiente il numero dei consiglieri Roma – Bloccata l'Assemblea capitolina, dove i lavori dell'Aula sono fermi da quasi due ore. Convocata...

Una delegazione è stata ricevuta in Campidoglio Roma – Oggi pomeriggio Doppio sit-in in piazza del Campidoglio, dove, mentre a Palazzo Senatorio e' convocata l'Assemblea...

Campidoglio - Roma al Mitt di Mosca per presentare eventi 2018 : Roma, 12 mar. , askanews, Le grandi mostre, gli eventi sportivi internazionali a iniziare dalla Formula E, l'opera lirica, le nuove e prestigiose strutture alberghiere capitoline, lo shopping di lusso.

Meleo: A breve online nuovo strumento dedicato ai tassisti per velocizzare servizi e ridurre attese agli sportelli Roma – Velocizzare i servizi a disposizione...

Il 13 marzo alle 14 manifestazione in Campidoglio durante la seduta del Consiglio Comunale Roma – I lavoratori sono chiamati alla mobilitazione dall'Unione Sindacale di Base....

Da Giunta ok a nuova convenzione Roma – Opere pubbliche per 30 milioni di euro nel quadrante dell'VIII Municipio, la realizzazione da parte dei costruttori dei...

Buche a Roma - Campidoglio : «Tutte le strade restano aperte» : Le strade pericolose restano aperte. Anche via di Ponte Galeria, via di Malagrotta, via Mattia Battistini, tratti di via di Boccea, via Portuense e via Magliana, cioè le strade segnalate come critiche ...

Roma - emergenza buche. Campidoglio : "Non chiudiamo strade". Aperta inchiesta : Gatta, assessore ai Lavori Pubblici del Campidoglio, assicura che ci saranno risarcimenti per i danni provocati ai cittadini dalle buche. Piano straordinario. Ma la magistratura apre inchiesta su ...

Buche a Roma - Campidoglio esclude chiusura strade grazie a interventi | : L'ipotesi era stata avanzata nei giorni scorsi direzione dell'unità operativa di manutenzione stradale del Dipartimento lavori pubblici

Buche a Roma - Campidoglio esclude chiusura strade grazie a interventi : Buche a Roma, Campidoglio esclude chiusura strade grazie a interventi L'ipotesi era stata avanzata nei giorni scorsi direzione dell'unità operativa di manutenzione stradale del Dipartimento lavori pubblici Parole chiave: Roma ...

Buche a Roma - i tecnici del comune : "Valutiamo chiusura di alcune strade". Ma il Campidoglio smentisce : Verso la chiusura delle strade a Roma. Anzi no. «Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con...

Troppe buche a Roma - il Campidoglio valuta chiusura di alcune strade - : La direzione dell'unità operativa di manutenzione stradale del Dipartimento lavori pubblici ha informato vigili e assessore competente della possibile decisione. Le attività di ripristino compiute ...