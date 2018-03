Roma | camorra e ' ndrangheta nella capitale | 19 arresti

blogo

(Di mercoledì 21 marzo 2018)- Operazione in corsoe a Napoli, con 200 carabinieri circa impegnati ine perquisizioni. Al lavoro anche unità con elicotteri e cinofile con lo scopo di smantellare due gruppi criminali, uno con connotazioni ‘ndranghetistiche e uno di stampo camorristico, che operavano prevalentemente ae provincia. Le accuse nei confronti degli indagati sono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, aggravata dall'uso delle armi: in tutto sono 19 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 16 in carcere e 3 ai domiciliari. Le indagini condotte dagli uomini dell’arma avrebbero portato all’individuazione di due organizzazioni criminali dedite al narcotraffico e con disponibilità importanti di armi. Tra le persone arrestate c’è anche una donne e alcuni individui di origini albanesi. Le due organizzazioni di tipo mafioso erano una ...