Roma | Alisson non tradirà i giallorossi Il fratello dopo l’offerta del Real

Calcio - Serie A : Tutti vogliono Alisson - 'Ma lui adora Roma' : Crotone-Roma, Di Francesco: "Perotti out, dentro El Sha e Gonalons" GIRO DEL MONDO - Le parole del suo agente, dall'Inghilterra, hanno fatto il giro del mondo: sono state riprese , ovviamente, in ...

Roma - Bruno Peres : 'Via Alisson? Sarei triste. E su quel salvataggio contro lo Shakhtar... - : ALISSON - 'Alisson tra i primi portiere al mondo? Siamo tutti contenti per lui, perché sta lavorando tanto: diventerà il portiere più forte al mondo. C'e' un pochino di paura che qualche squadra lo ...

Roma - l'ex Amelia : Alisson vale più di 120 milioni - ti porta 15 punti a stagioneì : ... estremo difensore giallorosso ricercato dai top club europei: 'Sono 3 anni che lo conosco e che punto su Alisson, vorrei che restasse a Roma per tanti anni e diventasse il miglior portiere del mondo ...

Roma - il Real Madrid vuole Alisson : pronti 60 milioni : Roma, il Real Madrid vuole Alisson: pronti 60 milioni Ha incantato tutto il mondo con le sue parate, ora Alisson è uno dei portieri più cercati al mondo. E il club che sta provando a mettere le mani sul numero 1 della Roma è il Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport i Blancos, che […]

Roma - ag. Alisson : 'Non abbiamo parlato col Liverpool. Sul rinnovo...' : Il suo agente, Zé Maria Neis , ne parla al Sun : 'Alisson è sicuramente uno dei migliori portieri al mondo. Ama la Roma al 100%. Firmerà un nuovo contratto? Ora è concentrato soltanto sulla Serie A e ...

Roma : super offerta per Alisson : Sirene spagnole per Alisson . Secondo il Corriere dello Sport , il Real Madrid è pronto a offrire 60 milioni di euro alla Roma e 5 milioni netti a stagione per 5 anni al portiere brasiliano. La contromossa del ds giallorosso Monchi: blindarlo con un nuovo ...

Roma - arriva la mega offerta per Alisson : 60 milioni e 25 al giocatore! : Secondo il Corriere dello Sport , Alisson è nel mirino del Real Madrid. I blancos hanno messo sul piatto 25 milioni in 5 anni al giocatore; mentre 60 milioni sono pronti per la Roma che così cederebbe il suo portiere prodigio.

Roma - Di Francesco : 'Felice di avere Alisson. El Shaarawy tornerà in Nazionale' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , commenta a Premium Sport il successo di Crotone: 'Abbiamo dimostranto di essere in crescita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dal punto di vista delle scelte, siamo stati bravi e pazienti e abbiamo sempre tenuto il ...

Roma - Monchi : 'Non abbiamo paura di perdere Alisson' : 'Quello che si legge sui giornali non è sempre vero - dice il ds spagnolo a Premium Sport nel prepartita di Crotone -, non sappiamo di nessuna offerta. Parlo con lui ogni settimana, è contento e ...

Roma - Monchi : 'Alisson vuole fare cose importanti con noi' : 'Interesse del Real Madrid per Alisson? Non abbiamo il timore di perderlo, Alisson è felice di stare qui e noi siamo contenti di lui. Quello che si legge sui giornali non è sempre vero, non sappiamo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - offerta con contropartita del Real Madrid per Alisson : Calciomercato Roma – La Roma sta disputando una stagione positiva soprattutto in Champions League, adesso per i giallorossi sfida affascinante contro il Real Madrid. Fino al momento si è messo in mostra il portiere Alisson, parate miracolose dell’estremo difensore giallorosso e valutazione economica che è aumentata clamorosamente. Il brasiliano è finito nel mirino del Real Madrid, offerta veramente importante da parte dei Blancos, 25 ...

Roma - Alisson : "L'interesse del Real fa piacere. Champions? Non siamo favoriti col Barça" : L'interesse del Real Madrid che gli fa piacere, ma la voglia di essere concentrato solo sulla Roma. Con cui, tra l'altro, deve discutere il rinnovo del contratto, perché dichiarazioni a parte, i ...