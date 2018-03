Risparmio batteria smartphone Android | subentra l’app Toogle Track

optimaitalia

: Risparmio batteria smartphone #Android: subentra l'app #ToogleTrack - OptiMagazine : Risparmio batteria smartphone #Android: subentra l'app #ToogleTrack - stravngersoul : cioè raga ho appena capito come risparmiare batteria su ios 11 e ora posso usare il telefono senza risparmio energe… - happeeRain : @cinemaboy_ l'1% di batteria a risparmio energetico che dura più della batteria stessa -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Risparmiaresta diventando un'impresa sempre più difficile: al giorno d'oggi le app ed i servizi tendono ad impiegare risorse insospettabili, sarebbe quindi utile riuscire a monitorare nel concreto i vari processi, per meglio capire a quali livelli si spendono i maggiori consumi.Ci sono tante app nel Play Store che promettono attività di monitoraggio strumentale continuo, ma molto di queste sono a pagamento (soprattutto quelle utili a rendere automatico l'attivazione e la disattivazione dei relativi moduli).Portiamo qui oggi alla vostra attenzione '(Wifi/GPS Status Monitor)', scaricabile in via del tutto gratuita, ed in grado di promuovere un'azione di controllo permanente per quel che riguarda l'utilizzo del GPS e la scansione Wi-Fi.Ci ha pensato un membro della community di XDA Developers a sviluppare l'applicazione, che contribuirà ...