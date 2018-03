Rinnovi mensili | l’Antitrust sospetta accordi illeciti tra gli operatori

Rinnovi mensili : anche Wind aumenta i costi mensili mantenendo invariati i bundle : A partire dal 3 aprile anche le offerte Wind subiranno un ritocco verso l'alto, e come è già capitato per altri operatori si tratta di un rialzo consistente che non porterà però all'aumento delle soglie. L'articolo Rinnovi mensili: anche Wind aumenta i costi mensili mantenendo invariati i bundle è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tiscali Mobile pensa ai clienti e torna ai Rinnovi mensili senza sorprese : Tiscali Mobile ritorna alla tariffazione mensile senza brutte sorprese per i suoi clienti: il cambio di rinnovo non comporterà alcun tipo di variazione di prezzo, né mensile né annuale. Per il momento si tratta del primo operatore a comportarsi in questo modo, senza incrementi mensili dell'8,6%.

Rinnovi mensili : ecco cosa cambia per TIM e come calcolare le modifiche alla propria offerta : Nel rispetto della legge 174/17 del 4 dicembre 2017, anche TIM ha comunicato la data da cui ritornerà in vigore la fatturazione mensile sulle […]