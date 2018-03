Rimini | Odio i negri | 17enne aggredito e picchiato

blogo

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Un giovane di 17 anni, figlio di una donna italiana e un uomo africano, è statodavanti al portone della sua abitazione che si trova in provincia di. Il ragazzo, che si trovava in compagnia della madre, è statoappena ha messo il piede fuori da casa sua da 3 suoi coetanei che gli hanno urlato contro frasi die minaccia come 'io' e 'non finisce qui'. I tre hanno colpito il ragazzo con dei pugni in pieno volto che gli hanno spaccato un labbro e tumefatto un occhio.La madre ha ovviamente subito prestato soccorso nei confronti del figlio, accompagnandolo in ospedale dove è stato medicato. Secondo quanto ha riferito la donna, già la scorsa settimana, in occasione di una fiera a Morciano, fra quegli stessi aggressori e il figlio c'era stato un diverbio per futili motivi ed anche in quella circostanza era stato insultato con frasi razziste.La ...