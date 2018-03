Rifiuti | le aziende vogliono più soldi pubblici per bruciare la plastica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Mentre a Strasburgo il Parlamento europeo si prepara a dare il via libera al pacchetto di misure sull’economia circolare, in Italia le multiutility sono al lavoro per ottenere maggiori risorse per l’incenerimento. In ballo ci sono qualcosa come 50 milioni di euro all’anno, che andrebbero a finanziare la combustione e lo smaltimento in discarica dellabuttata dai cittadini nell’indifferenziato. Nella distrazione post-elettorale e proprio nel momento in cui l’Europa chiede di riusare e riciclare di più. Il nuovo contributo è previsto in una bozza di proposta che circola in questi giorni tra ledi igiene urbana e potrebbe essere introdotto con una revisione dell’Accordo sulla raccolta differenziata tra l’Anci e il Conai, il Consorzio nazionale degli imballaggi. Quest’ultimo, tramite i suoi sei consorzi dei materiali, paga i ...