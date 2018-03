Ricorso la Tar contro il golpe

Disabili e inclusione scolastica - Istat : “Ore sostegno - alle elementari il 10% fa Ricorso. Alle medie il 22% salta le gite” : Più alunni con Disabilità (+3mila) e più docenti di sostegno (+6mila) nelle scuole primarie e secondarie di primo grado nel 2016-17 rispetto all’anno precedente. Permangono, comunque, diverse criticità: ancora troppe barriere architettoniche e carenze di materiale didattico specifico, quasi un alunno con Disabilità su 4 delle elementari-medie viene lasciato a casa durante le gite scolastiche con pernottamento, oltre ad un numero insufficiente di ...

Tagli spese personale sanitario - Ricorso della Regione : La Toscana, contrariamente a quanto riportato oggi da un giornale in cronaca locale, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro la norma nazionale che chiede ai sistemi sanitari di spendere ...

Tim : la società - sanzione Antitrust infondata - pronto Ricorso al Tar : Milano, 16 mar. (AdnKronos) – Tim ritiene “del tutto infondata la decisione dell’Autorità Antitrust sia nel merito sia nella quantificazione della sanzione, anche a fronte della fattiva collaborazione che l’azienda ha mostrato durante tutto l’iter del procedimento con l’accoglimento dei suggerimenti proposti dall’Autorità”. E’ quanto si comunica Tim dopo che l’Antitrust ha multato Tim ...

Islam : Lega - bene Ricorso su moschea Sesto - da Tar sentenza politica : Milano, 10 mar. (AdnKronos) – La Lega è dalla parte del sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che ha annunciato un referendum e un ricorso al Consiglio di Stato dopo che il Tar ha riaperto la partita della moschea “più grande d’Italia”, accogliendo il ricorso del centro Islamico di Sesto San Giovanni. “Dopo la sentenza ‘politica’ del Tar va percorsa fino in fondo la strada del ricorso al ...

Il Tar boccia il Ricorso degli operatori contro i passi chiusi : Finazzer e i colleghi pensano al Consiglio di Stato mentre Trento vuole sperimentare una nuova misura

Alfie Evans morirà - Ricorso respinto : i genitori volevano portarlo a Roma - ma i medici staccheranno la spina : Speranza quasi nulle. Nessun ripensamento sul verdetto del 20 febbraio con cui l'Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici - ancora una volta contro il volere dei genitori - a staccare la...

TF : GR - riprende esame Ricorso contro sistema maggioritario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sicilia : Tar rigetta Ricorso deputato non eletto - ‘no ad annullamento voto’ : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) – Respinto dal Tar Sicilia il ricorso dell’ex deputato dell’Assemblea regionale Siciliana, Marco Forzese, candidato alle regionali del 5 novembre scorso con la lista ‘Alternativa Popolare – Centristi per Micari’, per l’annullamento delle operazioni elettorali. La lista regionale collegata non ha raggiunto il quorum del 5 per cento su base regionale per l’assegnazione ...

Ema - Consiglio Ue : irricevibile Ricorso Milano | Palazzo Marino : "Non potete rigettare nulla" | Europarlamentari : poche risposte da Olanda : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio "non può essere considerato l'autore della decisione". Ad Amsterdam il sopralluogo della delegazione dell'Europarlamento

Ema - Consiglio Ue ai giudici : “Ricorso Milano irricevibile”. Europarlamentari ad Amsterdam : “Non c’è piano alternativo” : Irricevibile. Il Consiglio dell’Unione europea – come anticipato dalla Stampa – in quella che può essere considerata una memoria difensiva sostiene che il ricorso di Milano contro l’assegnazione della sede dell’Ema ad Amsterdam deve essere respinto. Palazzo Matino chiede una sospensiva sulla decisione finita al centro di una polemica per la impreparazione della città olandese a ospitare adeguatamente i 900 ...