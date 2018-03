Richieste d' asilo | Italia prima nella classifica del buonismo

Migranti : l'Italia è seconda in Ue per Richieste di asilo : L'Eurostat ha reso noti i dati sulle domande di asilo nei Paesi dell'Unione Europea nel 2017. l'Italia è il secondo Paese con il 19,5% delle richieste totali, pari a 126.550 unità. Al primo posto c'è la Germania con il 31% di domande di asilo, tuttavia rispetto al 2016 per i tedeschi c'è stato un netto calo, infatti il numero di richieste è sceso addirittura del 73% ed la maggiore diminuzione in assoluto.In Italia, invece, c'è stato un ...

Migranti - Richieste di asilo nella Ue dimezzate in un anno - ma in Italia aumentano del 4% - : Dunque si è registrato un calo del 46%, quasi la metà, che riflette il minor numero di sbarchi e di arrivi dai paesi del terzo Mondo. Lo ha comunicato Eurostat, l'istituto di statistica dell'Unione ...

Asilo nido - per il bonus da 1000 euro Richieste entro il 31 marzo : Un aiuto importante per tante famiglie: fino al 31 marzo 2018 è possibile fare domanda per richiedere il bonus asili nido dell’ultimo quadrimestre 2017. Le richieste sono e saranno tante. Coloro che...

Asilo : Richieste in calo in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Migranti - la Francia esamina le Richieste d'asilo direttamente in Africa : Matteo Salvini ne sarebbe entusiasta: la Francia di Emmanuel Macron da mesi ha iniziato ad esaminare le richieste di protezione internazionale presentate dai Migranti direttamente in Africa - per la precisione in Niger - senza aspettare che i richiedenti arrivino sul suolo della Republique.Secondo il New York Times, l'esecutivo di Parigi ha già da tempo iniziato a sbrigare le pratiche per le richieste di asilo direttamente nel Continente ...

La Francia ha iniziato a esaminare Richieste d’asilo direttamente in Niger : È una pratica potenzialmente rivoluzionaria, ma i numeri sono ancora molto contenuti The post La Francia ha iniziato a esaminare richieste d’asilo direttamente in Niger appeared first on Il Post.

È record di Richieste d'asilo (e in testa sono i nigeriani) : Milano Quota 130mila, record per l'Italia. Nel 2017, gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo e protezione internazionale hanno raggiunto un numero mai toccato in Italia: oltre il doppio rispetto a quattro anni fa, e in lieve crescita (del 5,4%) anche rispetto al 2016, nonostante un recente rallentamento dovuto agli accordi con la Libia che hanno contenuto gli sbarchi.Secondo i dati di ministero dell'Interno e Unhcr, ...

record di Richieste d'asilo - e in testa sono i nigeriani - : Alberto Giannoni Milano Quota 130mila, record per l'Italia. Nel 2017, gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo e protezione internazionale hanno raggiunto un numero mai toccato in Italia: ...

Migranti : Ismu - 130mila Richieste di asilo nel 2017 - respinte il 52% : Milano, 19 feb. (AdnKronos) – Lo scorso anno sono state 130mila le richieste di asilo presentate in Italia, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2016 le domande di protezione internazionale sono aumentate del 5,4%, ma sono state più che raddoppiate rispetto a quattro anni fa. Aumenta inoltre la proporzione di donne fra i richiedenti asilo: nel 2017 sono state 21mila, il 16,2% del totale, contro il 7,5% del 2014, secondo ...

Giappone - su 10mila Richieste d’asilo nel 2016 accettate solo 28 : Giappone, su 10mila richieste d’asilo nel 2016 accettate solo 28 Le nazionalità d’origine più ricorrenti: sette afghani, quattro etiopi, tre eritrei e due del Bangladesh Continua a leggere L'articolo Giappone, su 10mila richieste d’asilo nel 2016 accettate solo 28 sembra essere il primo su NewsGo.

Migranti - calano le Richieste d'asilo in Europa : -43% : calano le richieste di asilo in Europa. I 28 Paesi dell'Ue, più Svizzera e Norvegia, nel 2017, secondo i dati diffusi oggi dall'Easo , European Asylum Support Office, , hanno ricevuto 706.913 ...

Quasi dimezzate le Richieste d’asilo in Europa. Via l’obbligo di portare i naufraghi solo in Italia : Nel 2017, in Europa, sono Quasi dimezzate le richieste d’asilo rispetto al 2016. A certificarlo è l’Agenzia europea per il sostegno all’asilo (Easo) che ha diffuso i dati relativi allo scorso anno: l’Unione europea, più Norvegia e Svizzera, hanno ricevuto 706.913 domande, il 43% in meno del 2016. Ma il numero sottolinea l’agenzia resta comunqu...