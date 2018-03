Ricerca | Sindone | l’Unipd ricostruisce in 3D il corpo avvolto

meteoweb.eu

: Ricerca: Sindone, Unipd ricostruisce in 3D corpo avvolto - GoSalute : Ricerca: Sindone, Unipd ricostruisce in 3D corpo avvolto -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) La Sacra, conservata a Torino dal 1578, è ritenuta da molti il lenzuolo in cui fuildi Gesù Cristo dopo la morte per crocifissione ed è oggetto da tempo di numerose indagini di tipo tecnico-scientifico anche perché l’immaginerea impressa non è a tutt’oggi scientificamente spiegabile o riproducibile. Itori dell’ateneo patavino hanno ricostruito in modo tridimensionale delnella reliquia. I risultati, ottenuti da un gruppo scientifico dell’Università e dell’Ospedale di Padova in collaborazione con lo scultore Sergio Rodella, coordinati da Giulio Fanti docente di Misure Meccaniche e Termiche del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, è stato pubblicato lo scorso gennaio sulla rivista internazionale ‘open access’ Peertechz Journal of Forensic Science and Technology – Clinical Group. Fra gli ...