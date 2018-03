Ricerca | donne e cosmopoliti | i 188 scienziati premiati nel nome di Veronesi

Donne e stereotipi di genere : una Ricerca svela cosa pensano le italiane. E non è quello che credete : Inoltre per il 10% degli intervistati è accettabile costringere una donna a cercare un altro lavoro, impedire ad una donna qualsiasi decisione sulla gestione dell'economia della famiglia, controllare ...

Donne & Scienza - Valentina Galluzzi : la Ricercatrice italiana precaria che ha Mercurio nel proprio destino : Nata a Siena, oggi assegnista di ricerca presso INAF Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, Valentina Galluzzi prende il dottorato all’Università Federico II di Napoli con una tesi in Geologia Planetaria. Tra i suoi successi più evidenti la premiazione da parte del Gruppo Italiano di Geologia Strutturale. Specializzata nello studio di Mercurio, sta attualmente supervisionando un progetto di cartografia geologica globale ...

Ricerca : Roche premia 8 scienziati italiani under 40 - 7 sono donne. : Un riconoscimento che il colosso basilese dal 2016 dedica ai talenti under 40 della scienza nazionale e che in questa edizione si tinge marcatamente di rosa: 7 degli 8 Ricercatori vincenti sono donne.

Ricerca : Roche premia 8 scienziati italiani under 40 - 7 sono donne : La più giovane ha 30 anni, ma tutti ne hanno comunque meno di 40. C’è il ‘cervello in fuga‘ non dall’Italia ma verso il Belpaese, e chi invece dopo una parentesi all’estero ha scelto un centro tricolore per coltivare il suo sogno scientifico. Strade della vita diverse, stessa missione: esplorare le nuove frontiere della medicina personalizzata. sono loro gli 8 giovani scienziati vincitori, per il 2017, dei premi ...

Ricerca : Roche premia 8 scienziati italiani under 40 - 7 sono donne : Un riconoscimento che il colosso basilese dal 2016 dedica ai talenti under 40 della scienza nazionale e che in questa edizione si tinge marcatamente di rosa: 7 degli 8 Ricercatori vincenti sono donne.