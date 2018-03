Replica Sei mai stata sulla luna? con Bova | cancellata È arrivata la felicità

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Questa sera su Rai 1 andrà in onda un film con un cast di grandi nomi, tra cui Raoule Giulia Michelini. Il film commedia dal titolo Sei mai?, narra la storia di una milanese affermata nell'editoria e della sua svolta. La trama della storia e le info su dove rivedere il film in un secondo momento, o in diretta streaming questa sera stessa, su Rai 1 alle 21,25. Trama del film in onda stasera Guia, una giovane milanese molto intraprendente sul lavoro, dirige una rivista di moda, vivendo una vita tranquilla e felice. Realizzata sia nel lavoro che nella vita sentimentale, ha un compagno che ama, lui si chiama Marco, ed è un uomo molto ambizioso, la coppia intende sposarsi, ma probabilmente le cose sono destinate ad andare diversamente. I problemi iniziano quando è costretta a recarsi a vivere in campagna, per occuparsi della proprietà agricola del padre. Si reca in ...