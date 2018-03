Regno Unito | inflazione in calo BoE verso possibile rialzo dei tassi solo a maggio

Regno Unito - budget statale in deficit a febbraio : Teleborsa, - Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna a febbraio . Il fabbisogno si è attestato infatti a 1,3 miliardi di sterline e si confronta con un surplus di 10,1 miliardi a ...

Regno Unito - il tasso di disoccupazione aggiorna minimi storici dal 1975 : Teleborsa, - Nel mese di febbraio il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è salito di 9.200 unità contro il calo di 1.600 unità del mese di gennaio ,...

Regno Unito - il tasso di disoccupazione aggiorna minimi storici dal 1975 : Nel mese di febbraio il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è salito di 9.200 unità contro il calo di 1.600 unità del mese di gennaio , rivisto da -...

Regno Unito : scandalo Facebook - sospeso direttore generale di Cambridge Analytica : Washington, 20 mar 21:02 - , Agenzia Nova, - Cambridge Analytica " la società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica finita nello scandalo Facebook - ha sospeso con effetto immediato il direttore generale , Alexander Nix, e sta avviando un'indagine indipendente per determinare se l'azienda abbia effettuato ...

Immobiliare - prezzi delle case in Regno Unito in crescita sotto attese : Teleborsa, - Il mercato Immobiliare del Regno Unito segna il passo , segnando una crescita dei prezzi più contenuta rispetto al mese precedente ed alle previsioni. Secondo il rapporto mensile dell'...

Regno Unito - battuta d'arresto per l'inflazione a febbraio : Teleborsa, - Frena più delle attese l'inflazione nel Regno Unito . Secondo l'Office for National Statistics , ONS, , nel mese di febbraio l'inflazione rallenta al 2,7% tendenziale dal 3% del mese ...

Immobiliare - prezzi delle case in Regno Unito in crescita sotto attese : Il mercato Immobiliare del Regno Unito segna il passo , segnando una crescita dei prezzi più contenuta rispetto al mese precedente ed alle previsioni. Secondo il rapporto mensile dell'Office for ...