Regno Unito | il tasso di disoccupazione aggiorna minimi storici dal 1975

Regno Unito : scandalo Facebook - sospeso direttore generale di Cambridge Analytica : Washington, 20 mar 21:02 - , Agenzia Nova, - Cambridge Analytica " la società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica finita nello scandalo Facebook - ha sospeso con effetto immediato il direttore generale, Alexander Nix, e sta avviando un'indagine indipendente per determinare se l'azienda abbia effettuato ...

Regno Unito - prezzi alla produzione giù a febbraio : Teleborsa, - Decelera la crescita dei prezzi alla produzione nel mese di febbraio , risultando inferiore alle aspettative. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica , ONS, , l'indice dei prezzi alla ...

Immobiliare - prezzi delle case in Regno Unito in crescita sotto attese : Il mercato Immobiliare del Regno Unito segna il passo , segnando una crescita dei prezzi più contenuta rispetto al mese precedente ed alle previsioni. Secondo il rapporto mensile dell'Office for ...

Regno Unito - battuta d'arresto per l'inflazione a febbraio : Frena più delle attese l'inflazione nel Regno Unito . Secondo l'Office for National Statistics , ONS, , nel mese di febbraio l'inflazione rallenta al 2,7% tendenziale dal 3% del mese precedente , ...

Facebook nella bufera : si dimette il capo della sicurezza. Perquisizioni nel Regno Unito : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

Airprox Board denuncia allarme droni nei cieli del Regno Unito : Il Regno Unito lancia l'allarma droni . Sarebbero ben 160 le collisioni con aerei da trasporto passeggeri evitati per un soffio. Un numero di allarmi triplicati nell'ultimo biennio secondo il rapporto ...

Ue e Regno Unito trovano l’intesa sulla Brexit - ma resta il nodo Irlanda : C’è l’accordo sulla fase transitoria post-Brexit, che non potrà durare più di 21 mesi. Ma Unione Europea e Regno Unito continuano a non trovare una soluzione per evitare una frontiera rigida nell’isola irlandese. Con Bruxelles che si tiene ben saldo nel cassetto il piano B: “annessione” dell’Irlanda del Nord nel mercato unico e nell’Unione doganale...

Brexit - accordo UE-Regno Unito : intesa su periodo transizione fino a dicembre 2020 : Il Regno Unito e l'Unione europea hanno fatto "un passo decisivo" verso l'accordo sul divorzio del Regno Unito da Bruxelles. E' quanto ha detto Michel Barnier, responsabile dei negoziati Brexit per l'...

Influenze sul voto in Usa e Regno Unito : "Ora Zuckerberg deve testimoniare" : Lo scandalo si allarga e punta dritto all'amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg. Il giorno dopo la clamorosa inchiesta del New York Times e del Guardian, che ha dimostrato come i dati ...