Reggio Calabria | la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo dal 22

‘ndrangheta - noi ci mettiamo la faccia. Da Reggio Calabria un video per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata : “Per le vittime innocenti della ‘ndrangheta noi ci mettiamo la faccia”. Singolare iniziativa del sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che in un video diffuso sui social, realizzato con gli assessori e i consiglieri della sua maggioranza, ha ricordato il lungo elenco dei nomi delle vittime della criminalità organizzata in Calabria. “Vogliamo ricordarli tutti – ha spiegato il sindaco – ...

Reggio Calabria - crollo del palco della Pausini : il pm chiede sei condanne : Era rimasto schiacciato dal palco sul quale si sarebbe dovuta esibire Laura Pausini, nel Palasport di Reggio Calabria, nel marzo del 2012. Ora, per la morte dell'operaio Matteo Armellini, di 31 anni, ...

BOSS ’NDRANGHETA BRUCIA CASA DEI VICINI RUMENI/ Reggio Calabria - 6 salvi per miracolo : lite per futili motivi : BOSS ‘ndrangheta BRUCIA una CASA con dentro sei RUMENI: non li voleva come VICINI, due erano bambini. Antonio Labate, 68 anni, fermato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:18:00 GMT)

Reggio Calabria - arrestato il boss Nino Labate : voleva bruciare vivi sei cittadini rumeni : voleva bruciarli vivi. Con l’accusa di tentato omicidio plurimo e incendio doloso, stamattina all’alba è stato arrestato il boss Nino Labate, uno dei fratelli che guida l’omonima cosca conosciuta nella zona sud di Reggio Calabria con il soprannome dei “Ti Mangio”. L’operazione “Nerone”, condotta dalla squadra mobile, ha fatto luce sull’incendio che il boss in persona ha appiccato il 27 febbraio scorso quando ha tentato di uccidere sei persone di ...

Bruciata ex Emeroteca Reggio Calabria - avrebbe ospitato associazione per Down : Rogo doloso nel centro di Reggio Calabria, dove in pieno giorno è andata a fuoco l'ex Emeroteca comunale, che ospita un'associazione per i Down. Immediate le reazioni indignate delle autorità locali: ...

Reggio Calabria - donna uccisa mentre era con l'amante : Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 marzo 2018, una donna è stata uccisa a Reggio Calabria mentre era appartata in auto con il suo amante vicino al torrente di Gallico, nella periferia della città, una zona molto frequentata dalle coppiette.La vittima si chiamava Fortunata Fortugno, di 48 anni, il suo amante Demetrio Logiudice, di 53 anni. Entrambi erano sposati con altre persone. Lei è stata freddata, colpita alla testa da colpi di ...

Assalto a Reggio Calabria : uccisa donna in auto con il suo amante - sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : Reggio Calabria - Diversi colpi di pistola che rompono i finestrini e il parabrezza dell'auto, urla di dolore e terrore, qualcuno che scappa veloce. È morta così Fortunata Fortugno , 48enne reggina, ...

