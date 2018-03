Raoul Bova in Ultimo 5 in onda ad aprile in due puntate su Canale 5 | cast e programmazione

Sei mai stata sulla Luna? Rai 1 / Raoul Bova protagonista - info streaming (oggi - 20 marzo 2018) : Sei mai stata sulla Luna?, il film in onda su Rai Uno oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Raoul Bova, Liz Solari, Giulia Michelini, alla regia Paolo Genovese. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:49:00 GMT)

Sei mai stata sulla luna? film stasera su Rai 1 : Raoul Bova e Neri Marcorè alle prese con una masseria : Il mondo della moda, con la fashion week milanese, porterà sul grande schermo della 'signora della moda' Anna Molinari. Sei mai stata sulla luna?: la trama Una giornalista milanese, Guia, bella, ...

Raoul Bova sui cellulari a teatro : ‘Potevano starsene a casa’ : Ha fatto molto parlare l’episodio verificatosi al teatro Metropolitan di Catania, dove lo spettacolo Due con protagonisti Chiara Francini e Raoul Bova è stato rovinato dai continui squilli degli smartphone di alcuni spettatori presenti in sala: “Erano poche persone, senza cultura teatrale e senza rispetto nei confronti di chi gli stava intorno. Mi spiace che a fare le spese per un atteggiamento di pochi siano state tutte le persone ...

Immaturi – Il viaggio : cast - trama e curiosità della pellicola con Raoul Bova : Una commedia leggera diretta da Paolo Genovese che segue il filone inaugurato con il primo film Immaturi: va in onda venerdì 16 marzo alle 21.10 su Canale 5 Immaturi – Il viaggio. Questa pellicola ha fatto sì che si conoscessero sul set Raoul Bova e la giovane attrice spagnola Rocío Muñoz Morales che, da lì in poi, hanno fatto anche coppia fissa nella vita. LEGGI: Verissimo, Rocío Muñoz Morales: “Mi ha ferito essere ...

Troppi squilli di cellulare : Raoul Bova lascia il palco. Ecco cos'è accaduto : Troppi squilli di cellulare: Raoul Bova costretto a lasciare il palcoscenico. Ecco i dettagli di quanto accaduto Certamente Raoul Bova e Chiara Francini, insieme in scena per lo spettacolo 'Due', non ...

Raoul Bova e Chiara Francini - a Catania i cellulari non smettono di suonare : l'attore furioso non torna sul palco : 'Chi non è capace di spegnere il cellulare resti a casa'. Si può cominciare dalla fine, con le parole stizzite di un produttore, per raccontare un episodio decisamente poco edificante avvenuto a ...