Rai | come cambia la tv con M5S e Lega

La Corrida 2018 presto su Rai 1 : quando inizia e come partecipare ai casting : quando inizia La Corrida 2018? Il programma debutta su Rai1 da venerdì 6 aprile Ufficialmente svelato quando inizia La Corrida 2018. La nuova edizione dello storico programma di Corrado Mantoni andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.25 di venerdì 6 aprile. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato il […] L'articolo La Corrida 2018 presto su RAI 1: quando inizia e come partecipare ai casting proviene da Gossip e Tv.

Jersey Shore Family Vacation : i figli di Snooki hanno reagito come hai fatto tu davanti al tRailer della reunion : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV potrai gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata. Le citazioni OMG dal trailer di Jersey Shore Family Vacation: ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

AVENGERS : INFINITY WAR/ Video tRailer : Thanos come Logan di The Wolverine stuzzica il pubblico : AVENGERS: INFINITY War, Video trailer: l'assenza di un personaggio fa pensare a un clamoroso spoiler. Intanto Thanos è il protagonista della cover da collezione del mensile Empire.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:12:00 GMT)

F1 in tv - Mondiale 2018 : come e su che canale guardare le gare in Diretta? Tutto su Sky - 4 GP in chiaro. E la Rai… : Il Mondiale di Formula 1 2018 sarà visibile solo su Sky. È questa la novità della prossima stagione, che scatterà questo weekend con il GP d’Australia. La piattaforma satellitare si è aggiudicata in maniera ancora più esclusiva i diritti per la trasmissione del Campionato del Mondo: 21 GP, tutti in alta definizione sul canale 208, e con la novità del 4K per i possessori del nuovo decoder Sky Q. Le gare in esclusiva saranno 17 perché 4 ...

Maria De Filippi - il trucchetto contro di lei di Milly Carlucci : ecco come in Rai hanno fregato lo share : La missione di non schiantarsi contro uno share bassissimo per Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle era già complicata in partenza. La concorrenza su Canale 5 si presentava molto più ...

Russia : Usa attendono provocazione come scusa per Raid su Siria : Si stanno "preparando provocazioni, che dovrebbero servire da scusa agli Stati Uniti d'America e ai loro alleati per effettuare raid allo scopo di colpire le strutture militari e statali in Siria". ...

Jersey Shore Family Vacation : il primo tRailer ufficiale è arrivato e la gang promette di darci dentro come mai prima : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV potrai gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata.

Nuovo contratto Rai - lavoro in eredità? Fare assumere un parente non è come dare i buoni pasto : La notizia è passata quasi inosservata, pubblicata su un blog e poi ripresa unicamente da Il Post. Nel rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti Rai è previsto tra le altre cose che alla morte di un dipendente, operaio, impiegato o quadro, l’azienda possa assumere il suo coniuge o la sua coniuge, il figli o la figlia maggiorenne. Tutto ciò, precisa la Rai, si applica a “situazioni particolari adeguatamente ...

For Honor come Rainbow Six Siege? Prezzo e dettagli della Starter Edition : For Honor è ormai arrivato alla Stagione cinque, Age of Wolves, ma gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di fermarsi. I server dedicati sono finalmente arrivati sia su PC che su console. Oggi Ubisoft ha invece annunciato la cosiddetta Starter Edition, per ora solo su PC via Steam e Uplay al Prezzo di 14,99 euro. Questa edizione "base", così come Rainbow Six Siege, prevede: 6 eroi giocabili: sblocca completamente i 3 eroi avanguardia, ...

Dragon Ball FighterZ mostra Broly - come promesso : character tRailer per il primo DLC : Dopo l'ironico teaser delle ultime ore, Bandai Namco ha finalmente svelato il trailer completo per Broly, il nuovo (e immaginiamo primo) combattente DLC per Dragon Ball FighterZ: il solito character video di circa trenta secondi che ci mostra finalmente quello che sarà il set di mosse completo del Super Saiyan leggendario, antagonista dei tre OVA di Dragon Ball Z intitolati Il Super Saiyan della leggenda, Sfida alla leggenda e L'irriducibile ...

Kingdom Come Deliverance : ecco un ispirato tRailer con i voti della critica : Warhorse Studios ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per Kingdom Come: Deliverance, il peculiare RPG dello studio di Praga tanto apprezzato dai giocatori quanto criticato per una realizzazione tecnica non proprio impeccabile. Il trailer, chiamato "Accolades", evidenzia Come il gioco sia riuscito a raccogliere tantissimi voti positivi nonostante i propri difetti.In Kingdom Come: Deliverance prenderemo i panni del giovane Henry nella ...

Montalbano : Stasera su Rai1 Come voleva la prassi : Montalbano deve risolvere l'omicidio di una giovane e bella ragazza, legata a un losco giro di prostituzione.