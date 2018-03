Ragusa | Cisl Fp promuove assemblea dipendenti Ministero Giustizia

La Cisl FP incontra i lavoratori a Ragusa : Il coordinatore nazionale della Cisl FP per il Ministero dell'Interno Paolo Bonomo si confronterà con i lavoratori in vista degli imminenti impegni

Ragusa - Cisl chiede immediata stabilizzazione precari Asp : Non serve un tavolo tecnico che farebbe perdere ulteriore tempo ai lavoratori. La Cisl chiede l' immediata indizione del bando per la stabilizzazione

Ragusa - annuncio di lavoro per commesse non sposate : la nota Cisl : Una vicenda che fa ripiombare nel medioevo lavorativo. E' quella dell'annuncio fatto in un negozio di Ragusa su cui interviene la Fisascat Cisl