Raccolta fondi per Manuel | nato con una malattia rara | ' Voglio una vita normale'

Bimbo perde il papà : Raccolta fondi a scuola per aiutare la famiglia : Gara di solidarietà a scuola per aiutare la famiglia di un Bimbo, il cui papà è venuto a mancare improvvisamente per un arresto cardiaco. La morte dell'uomo, già tragica di per sé, ha infatti...

Ruthie Ann Miles / L’attrice di Broadway travolta da un’auto : una Raccolta fondi per le famiglie delle vittime : L’attrice Ruthie Ann Miles, nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un’amica che era con lei.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)

Uno maggio a Taranto - corsa alla Raccolta fondi : appelli di Negramaro - Levante & Co. : Servono 50mila euro, finora ne sono stati raccolti oltre 10mila su Musicraiser: l'appuntamento con la direzione artistica di Roy Paci, Diodato e Michele...

L'account Twitter satirico di Kaz Hirai chiude con una Raccolta fondi : Uno dei profili Twitter satirici più amati dai videogiocatori è sicuramente quello di KazHiraiCEO, L'account che finge di appartenere all'amministratore delegato di Sony e che spesso commenta con accesa ironia i più disparati fatti di cronaca relativi all'industria. L'utente anonimo che gestisce L'account aveva già annunciato di volerlo chiudere nel 2018, e ha recentemente scelto di farlo nel segno della beneficenza."Come il PlayStation Network, ...

Taranto - al via la Raccolta fondi per il contro-concertone del 1 maggio : i contributi di Agnelli - Marrone - Paci e Levante : Dopo un anno di stop per la concomitanza con le elezioni comunali, il Comitato Liberi e Pensanti vuole riportare a Taranto il concerto Uno maggio Libero e Pensante. E per farlo ha lanciato una campagna di crowdfunding, alla quale hanno già dato il sostegno molti artisti tra i quali Manuel Agnelli, Levante, Emma Marrone, Roy Paci e Brunori Sas. “I costi del concerto sono tanti e non possiamo sostenerli da soli – spiegano gli organizzatori ...

Rex - ferito mentre proteggeva il padrone : Raccolta fondi online per curarlo : E' diventato un eroe, nella vita e anche in Rete, il cane Rex, che è rimasto ferito nel tentativo di proteggere il suo padroncino di 16 anni ...

Raccolta fondi per i defibrillatori : Inizio spettacoli ore 21.00.L'ingresso è libero. Bibbona è cardioprotetta Un altro defibrillatore a Marina di Cecina I ladri rubano il defibrillatore Tweet

Siria - Mezzaluna rossa Kurdistan lancia la Raccolta fondi per Afrin. L’appello di Zerocalcare : “Ecco cosa possiamo fare” : L’onlus Mezzaluna rossa Curda lancia una campagna di crowdfunding per aiutare la popolazione del distretto Afrin, sotto le bombe turche dal 20 gennaio. Tra i testimonial il fumettista Zerocalcare, che per promuovere la raccolta fondi ha girato un breve video: “Ci chiediamo spesso cosa possiamo fare per aiutare una situazione così lontana. Ecco una delle cose che si possono fare è partecipare a questa raccolta fondi”. Con i ...

Android P Wallpapers offre una Raccolta di sfondi dei dispositivi di Google : Android P Wallpapers è un'applicazione che offre una raccolta di sfondi realizzati da Google e introdotti nelle factory image e nelle developer preview dei dispositivi Nexus e Pixel. L'interfaccia presenta due tab, la prima con le anteprime delle immagini, mentre quella a fianco è dedicata ai preferiti. Gli sfondi sono in risoluzione 2560x1440 pixel. L'articolo Android P Wallpapers offre una raccolta di sfondi dei dispositivi di Google è stato ...

Emergenza ad Efrin - Siria del Nord - . Appello di Raccolta fondi : La popolazione del Rojava ha lottato per salvare il mondo dalla minaccia dell'Isis e adesso sta creando un sistema nel quale tutte le persone possono vivere insieme in una co-esistenza pacifica. Lo ...

Crowdfunding : via alla Raccolta fondi per LovBY - piattaforma che trasforma i clienti in 'ambasciatori' - Economyup : ... è su questo concetto, definibile come permission marketing, che si basa l'attività di LovBY , piattaforma nata da un team di grande esperienza nel mondo del marketing che in soli due anni ha già ...

Concerto di Raccolta fondi al Toselli di Cuneo con i "The Beat Circus" : ADRIANO Toselli - Per sabato 10 febbraio, alle 21.15, la Rock' n' Roll Beat Band "The Beat Circus" ha organizzato, con il patrocinio del Consorzio socio assistenziale del Cuneese della cooperativa ...

Ricerca : al via la Raccolta fondi per garantire cure mediche più efficaci contro le leucemie infantili : Dal 4 al 24 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540 per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore la speranza di combattere questa terribile malattia e diventare grandi. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei ...

“Garantiamo la giusta retribuzione a chi lavora nel teatro”. Carmentalia lancia la Raccolta fondi : anche Canino e De Sio tra i sostenitori : Giuliana De Sio e Fabio Canino sono solo alcuni dei nomi del mondo dell’arte che hanno deciso di sostenere la compagnia teatrale Carmentalia e la campagna di raccolta fondi che gli attori stanno portando avanti. La compagnia porterà in scena, in prima nazionale, lo spettacolo “Incognito” del brillante commediografo inglese Nick Payne, e sta ricercando i fondi necessari alla produzione dello spettacolo che consentirà l’adeguata retribuzione a ...