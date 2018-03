Questa nostra stupida canzone d’amore | TheGiornalisti | Testo | Audio | MP3

Questa nostra stupida canzone d'amore - la rock ballad dei Thegiornalisti : ... i Thegiornalisti , capitanati da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo attesissimo singolo Questa nostra stupida canzone d'amore , Carosello Records , , disponibile dal 21 marzo in streaming e ...

Questa nostra stupida canzone d’amore - la rock ballad dei Thegiornalisti : ROMA – Dopo una vacanza sotto il sole di Riccione completamente da sola in the night, i Thegiornalisti, capitanati da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo attesissimo singolo Questa nostra stupida canzone d’amore (Carosello Records), disponibile dal 21 marzo in streaming e download. Contemporaneamente uscirà il videofilm sul canale Youtube ufficiale – con la partecipazione di […] L'articolo Questa nostra stupida canzone d’amore, la rock ...