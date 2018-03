“Questa è mia figlia!?” Video struggente Al settimo cielo per l’arrivo della loro prima

caffeinamagazine

: Questa #GiornataMondialeDellaFelicità la dedico a voi che siete ogni giorno la mia gioia e la mia forza ? - ThomasOfficial : Questa #GiornataMondialeDellaFelicità la dedico a voi che siete ogni giorno la mia gioia e la mia forza ? - frafacchinetti : Hey RIKI , preparati perché Il 23 marzo esce in Argentina il tuo primo singolo in spagnolo “Serás mía”. Questa è la… - vilmamoronese : L'incredibile storia della costruzione di una vasca di sollevamento liquami, direttamente sulla spiaggia del Pilone… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Pochi istanti dopo essere venuta alla luce, la piccola Agata Ribeiro Coelho, nata a Santa Monica, in Brasile, con parto cesareo, è stata ‘presentata’ alla sua mamma. Un momento che ogni genitore aspetta con ansia. Dopo tutti quei mesi ad attenderedel proprio bebè, l’emozione cresce ed è insiegabile quello che si prova. Coelho de Souza è una giovane donna brasiliana di 24 anni che mai nella vita si sarebbe aspettata una cosa del genere. Quando la sua piccola Agata è nata l’ostetrica l’ha avvicinata alla e a quanto pare è scattato un vero colpo di fulmine. La bimba era nata da appena un minuto tramite parto cesareo all’ospedale di Santa Monica, in Brasile. Dopo aver pulito la piccola appena nata, avvolta su un asciugamano, l’hanno avvicinata al voltomadre, così come si è soliti fare per far vedere alla mamma il proprio figlio, ma questa volta è accaduto qualcosa ...