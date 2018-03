Quella balla delle tasse per far crescere il Paese

Ballando con le Stelle - Eleonora Giorgi stroncata : Selvaggia - 'Sei Quella che balla peggio' : Eleonora Giorgi stroncata a balla ndo con le Stelle . L'attrice non riesce a convincere la giuria e si mostra sempre impacciata in pista. Nella seconda puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ...

“È una vergogna”. Indignazione a Ballando con le stelle. Milly Carlucci nel mirino per Quella scelta che non è piaciuta. A rivelare tutto è Giovanni Ciacci. “Non dovevi farlo” : Ballando con le stelle è sempre un grande successo. Anche l’ultima puntata dello spettacolo condotto da Milly Carlucci ha portato a casa un buon bottino di ascolti. Lo show è stato visto da 4 milioni 205 mila telespettatori pari al 20.7% di share. Ma come tutti i programmi di successo non mancano le polemiche. Quest’anno c’è stata una grande novità con l’introduzione della ‘same sex dance’ che ha avuto ...