Quando il blog M5S scriveva | Salvini? Fa più schifo di Renzi e Berlusconi

“Una baldra***”. Bufera su Chiara Nasti. La naufraga fashion blogger è un fiume in piena. Basta una parola ed è caos totale. Quando la finiranno? : Se sull’Isola dei Famosi il caos regna sovrano, tra gli ex naufraghi la situazione non è migliore. Al di là del canna gate e delle polemiche scatenate intorno a Eva Henger e Francesco Monte, ultima quella innescata da Vladimir Luxuria che ha accusato Alessia Marcuzzi di aver insabbiato lo scandalo in nome dell’audience, ecco che torna prepotentemente alla ribalta Chiara Nasti che, in Honduras, aveva attaccato Alessia Mancini paragonandola ...