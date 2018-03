Protezione civile | dalle 22 torna l' allerta maltempo in Campania

Esplosione Catania - Protezione civile : cordoglio per la scomparsa dei vigili del fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco deceduti a seguito dell’Esplosione avvenuta ieri sera all’interno di uno stabile a Catania. I due erano intervenuti sul posto per una fuga di gas segnalata dal proprietario dell’appartamento, rimasto vittima anche lui dell’incidente. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari delle ...

Roma - allarme piena per il Tevere. Protezione civile chiude accessi al fiume e banchine : Il provvedimento per prevenire i danni di una eventuale inondazione. Il fiume ha raggiunto i dieci metri, superato questo livello scatta la "piena ordinaria"

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - l’avviso della Protezione civile : “vento di burrasca da nord a sud - neve al centro e temporali sulla Campania” : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di un impulso perturbato di origine atlantica, alimentato da aria più fredda proveniente dal nord-Europa, determina precipitazioni diffuse sul medio versante adriatico e sul meridione, anche nevose e fino a quote collinari al centro, accompagnate da un generale rinforzo dei venti. sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione civile : temporali e venti forti : Ancora forte instabilità meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, ha fatto ingresso martedì mattina dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e ha raggiunto la nostra...

Maltempo - allerta Meteo della Protezione Civile : Nuvolosità diffusa associata a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale anche di moderata intensità in attenuazione dalla serata. i venti spireranno moderati con locali rinforzi.

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della Protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

Allerta Protezione civile : venti e neve a basse quote al Nord-Est : Roma, 18 mar. , askanews, Allerta maltempo della Protezione civile: venti di burrasca e neve a basse quote al Nord-Est, su Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto. 'Nelle prossime ore ha ...

“Tempesta di San Giuseppe” - ecco l’Allerta Meteo della Protezione civile per la Festa del Papà 2018 : forte maltempo in tutt’Italia - neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, l’ingresso di aria fredda sulle regioni Nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Meteo - oggi torna il maltempo : temporali e vento forte - l'allerta della Protezione civile : torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della protezione civile prevede dal...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per Domenica 18 Marzo : forte maltempo in tutt’Italia - burrasca al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, la formazione di un minimo al suolo tra Sardegna e Corsica, porterà a una accentuazione delle precipitazioni sulle aree tirreniche del Paese, specie quelle meridionali peninsulari, e venti di burrasca al sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Protezione civile - attivato un nuovo servizio per i messaggi : Genova - Nei giorni scorsi è stato attivato un nuovo servizio di messaggistica istantanea della Protezione Civile del Comune di Genova che permetterà a tutti i cittadini che lo desiderano, tramite PC, ...

Allerta Meteo WeekEnd - avviso della Protezione civile per Sabato 17 e Domenica 18 Marzo : ecco MAPPE - DETTAGLI e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni Meteorologiche ancora piuttosto dinamiche su gran parte della Penisola. Nella giornata di domani al Centro Nord persisterà un quadro Meteorologico di tempo perturbato per l’avanzamento sul bacino del Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica. Contestualmente dal Nord- Africa confluiranno verso l’area ionica intense correnti nei bassi strati, ...

Sequestro Norcia - Protezione civile : “Centro polivalente rispetta legge e indicazioni Ue”. Sindaco : “Non lascio” : Il Centro polivalente di Norcia, sequestrato dai pm di Spoleto che contestano la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro “in assenza del necessario permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica”, non viola la legge. A sostenerlo è la Protezione civile, che giovedì sera è intervenuta con una nota in cui esprime “piena fiducia nell’operato della Magistratura” – che indaga sul Sindaco di ...

Terremoto : ecco le ordinanze di Protezione civile adottate per fronteggiare le esigenze della popolazione : In riferimento al sequestro del centro polifunzionale di Norcia ed alle diverse opinioni espresse in relazione ai provvedimenti adottati dalla Procura di Spoleto, nell’esprimere piena fiducia nell’operato della Magistratura, il Dipartimento della protezione civile può assicurare di avere adottato le misure emergenziali, emanate per fronteggiare le esigenze della popolazione colpita dal sisma, in senso conforme alle norme di legge che le ...