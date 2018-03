Problemi Sea of Thieves nelle prime ore di lancio | Rare fa il punto della situazione

optimaitalia

: Problemi #SeaofThieves nelle prime ore di lancio: #Rare fa il punto della situazione - OptiMagazine : Problemi #SeaofThieves nelle prime ore di lancio: #Rare fa il punto della situazione - infoitscienza : Sea of Thieves: come risolvere gli errori CinnamonBeard, BronzeBeard e altri problemi frequenti - AndrosTMM : RT @spaziogames: Voi state riscontrando problemi? -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nonostante sia sul mercato da poche ore, l'utenza Microsoft ha già riscontrato diversiSea of, in particolare ai server di gioco. Il titolo era una delle esclusive più attese tra quelle Microsoft per il 2018, ragion per cui i giocatori su Xbox One e PC si sono fiondati a giocare l'avventura piratesca dei ragazzi di- tra chi l'ha acquistato al day one e chi sta giocando con una versione di prova del Game Pass, per decidere poi se proseguire con l'acquisto.Purtroppo però, pare proprio che la solita instabilità dei server, come accade spesso in produzioni di questo tipo, sia causando un po' diper l'utenza di Sea of: molti giocatori su Xbox One e PC non riescono ad accedere al gioco o a proseguire nell'avventura, poiché i server appaiono instabili e non permettono di collegarsi con continuità. Un titolo come quello di, che ha bisogno di una ...