Problemi Rainbow Six Siege e PlayStation Network oggi 21 marzo | cosa succede?

Problemi Rainbow Six Siege e altri giochi Ubisoft al 19 marzo - non si può giocare : che succede? : Oggi 19 marzo Rainbow Six Siege sta avendo Problemi: non si può giocare. In realtà per ore non si potranno giocate nessuno dei titolo Ubisoft, almeno online. Il motivo? Una manutenzione all'infrastruttura dei server, iniziata in Italia stamattina alle 5:00 e si concluderà alle 13:00 sempre ora italiana. Oltre ai giochi anche i siti ufficiali Ubisoft sono stati coinvolti in questo down, questo significa che il forum ufficiale, account e siti non ...

Gravissimi Problemi Rainbow Six Siege al 13 marzo - server down : cosa succede? : In questo momento ci sono dei Gravissimi problemi Rainbow Six Siege, i server non funzionano: cosa sta succedendo? Le segnalazioni su down Detector sono centinaia, nessuna manutenzione era programmata, quindi cec qualcosa che non va. Rainbow Six Siege non funziona a causa di una manutenzione da parte di Ubisoft? Anche il forum ufficiale latita di informazioni. Rainbow Six Siege in queste ore sta avendo Gravissimi problemi di connessione: ...

Caos Rainbow Six Siege dopo Operazione Chimera - quando Ubisoft risolverà i Problemi : Il 6 marzo è cominciato l'attesissimo Anno 3 per Rainbow Six Siege con l'aggiornamento Operazione Chimera e l'evento Outbreak. Introduce diverse novità, come la nuova unità speciale di difesa chimica, biologica, radioattiva e nucleare (CBRN) con due nuovi operatori disponibili nel roster per la modalità multigiocatore, utilizzabili anche nell’evento Outbreak insieme ad altri operatori classici. Vengono rispettivamente dalla Francia e dalla ...

Orario uscita Operazione Chimera in Rainbow Six Siege al 6 marzo : peso - Problemi e dettagli : Rainbow Six Siege vivrà oggi 6 marzo un grande giorno: inizia ufficialmente l'Anno 3 con Operazione Chimera e Outbreak. Se stai cercando di sapere l'Orario di uscita di questo nuovo e importante aggiornamento, ma anche dettagli e peso dell'update, sei nel posto giusto. Bisogna innanzitutto sapere a che ora esce l'aggiornamento Operazione Chimera per Rainbow Six Siege, dato che ci saranno problemi e conseguente manutenzione programmata ai ...

Problemi Rainbow Six Siege - Uplay non funziona : nerf in arrivo per Ash - Ela e Twitch? : Rainbow Six Siege in queste ore sta avendo Problemi di connessione, In realtà è tutto Uplay, il servizio di Ubisoft, ad essere down a causa di una manutenzione programmata, come si legge anche sul forum ufficiale. Questo significa che anche altri giochi della casa francese sono down da Uplay. La manutenzione finirà alle 14:00 di oggi 22 gennaio, ma non sappiamo se verrà rilasciata la tanto amata/odiata patch 4.2, anzi è improbabile. "Lunedì ...