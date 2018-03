Privacy | Gasparri | Onu colpisca potentati economici e si tuteli diritto autore

meteoweb.eu

: Gasparri: fake news e privacy? Per salvarci colpire i potentati economici - Colpire i veri e propri potentati econo… - SecolodItalia1 : Gasparri: fake news e privacy? Per salvarci colpire i potentati economici - Colpire i veri e propri potentati econo… - SecolodItalia1 : Gasparri: fake news e privacy? Per salvarci colpire i potentati economici - Colpire i veri e propri potentati econo… - farro50farro : Gasparri: fake news e privacy? Per salvarci colpire i potentati economici - Secolo d'Italia -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Colpire veri e proprianche con l’intervento dell’Onu e intervenire per tutelare ild’, per poter distinguere le informazioni vere da quelle false. Per il senatore di Forza Italia Mauriziosono questi gli insegnamenti che si ricavano dalla vicenda di Cambridge Analytica.“Se non si interviene per fermare questi veri e propridella rete, dei social e del web -spiega l’esponente azzurro all’Adnkronos- verremo travolti sotto il profilo economico, democratico, di valori essenziali quali lae l’identità. Potrò sembrare un pazzo visionario, ma è una questione della quale si deve occupare l’Onu, come ad esempio si preoccupa, giustamente, di programmi alimentari, di contrasto alla povertà, di lotta alle dittature”. “Qui -insiste- non ...