Privacy | Gasparri | Onu colpisca potentati economici e si tuteli diritto autore 2

Privacy : Gasparri - Onu colpisca potentati economici e si tuteli diritto autore : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Colpire veri e propri potentati economici anche con l’intervento dell’Onu e intervenire per tutelare il diritto d’autore, per poter distinguere le informazioni vere da quelle false. Per il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sono questi gli insegnamenti che si ricavano dalla vicenda di Cambridge Analytica.“Se non si interviene per fermare questi veri e propri potentati della rete, ...