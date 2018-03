Prezzo Amazon Prime quasi raddoppiato dall’8 aprile | scenario per nuovi e già clienti

Amazon Prime costerà quasi il doppio dal 4 aprile 2018 : aumenta il Prezzo dell’abbonamento : Brutte notizie per i clienti Amazon Prime, poiché Amazon sta inviando delle email di notifica per comunicare loro un aumento, molto importante, del costo dell'abbonamento annuale. L'articolo Amazon Prime costerà quasi il doppio dal 4 aprile 2018: aumenta il prezzo dell’abbonamento proviene da TuttoAndroid.

God of War III : Remastered è disponibile su Amazon ad un Prezzo davvero interessante : Per chi avesse voglia di rivivere le avventure di Kratos sulla sua PS4, beh, non potrebbe presentarsi occasione migliore.Su Amazon God of War III: Remastered viene proposto ad un prezzo piuttosto interessante: con uno sconto pari al 60% potremo acquistare la remaster del terzo capitolo della popolare saga al prezzo di 19.99 euro, invece di 50.49, con un risparmio di 30 euro e 50 centesimi.Il gioco è rimasterizzato a 1080p e con un frame rate di ...

Prezzo Street Fighter V Arcade Edition in offerta Amazon a meno di 33 euro il 10 febbraio : Vi segnaliamo una fantastica offerta su Amazon per il recentissimo Street Fighter V Arcade Edition in versione PS4: il Prezzo è sceso a 32,10 euro, un'offerta da non perdere se siete appassionati di picchiaduro e non avete ancora messo le mani su questa versione davvero completa. Si tratta della versione Regno Unito ma non abbiate paura: Street Fighter V Arcade Edition anche PAL UK è sottotitolato in italiano, anche i menu, mentre la lingua ...

Sembrava un affare - invece era un errore : dopo Amazon - anche Lenovo annulla degli ordini per un errore sul Prezzo pubblicato su internet : Il motivo principale che spinge i consumatori a fare acquisti su internet è la possibilità di risparmiare, approfittare di promozioni e prezzi scontatissimi. Ecco perché è fondamentale che i...

Prezzo più basso Huawei P8 Lite 2017 come regalo San Valentino 2018 per lui e per lei su Amazon - eBay - ePrice : Un Prezzo più basso che mai per il Huawei P8 Lite 2017 è servito come ottimo regalo di San Valentino sia per lei che per lui in vista della festività del prossimo 14 febbraio. Le migliori offerte a tal proposito sono quelle di Amazon, eBay ma anche ePrice. Vediamo con quali degli store online si può maggiormente risparmiare sull'acquisto, tenendo in conto naturalmente le spese di spedizione necessarie per portarsi a casa il conveniente ma ...