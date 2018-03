Presto | si faccia un governo dei vincitori

Migranti : sequestro nave Ong - sindaco Pozzallo 'magistratura faccia Presto' : Palermo, 20 (AdnKronos) - Un "invito a fare presto" per "ristabilire la verità" e per evitare che la permanenza della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms possa "intralciare il normale traffico commerciale del porto". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua "preoccupazion

Migranti : sequestro nave Ong - sindaco Pozzallo ‘magistratura faccia Presto’ : Palermo, 20 (AdnKronos) – Un “invito a fare presto” per “ristabilire la verità” e per evitare che la permanenza della nave dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms possa “intralciare il normale traffico commerciale del porto”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua “preoccupazione” davanti al sequestro dell’imbarcazione da domenica scorsa ormeggiata in porto. ...

Lorenzo Crespi chiede aiuto : “Io emarginato e malato - morirò Presto ma vi chiedo di sputare in faccia a chi in tv dirà che mi voleva bene” : Da divo delle fiction a disoccupato in crisi. Lorenzo Crespi per l’ennesima volta lancia il suo grido d’aiuto attraverso i social network. Già in passato l’attore, celebre per i ruoli in Carabinieri e Gente di Mare, aveva raccontato i suoi disagi legati a problemi economici per mancato lavoro (il suo ultimo progetto risale al 2010, quando partecipò a Ballando con le stelle) e di salute per un enfisema polmonare. Spesso Barbara ...

Lorenzo Crespi : "Morirò Presto. Sputate in faccia a tutti quelli che in tv diranno che mi volevano bene" : "Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene". È uno sfogo disperato quello che l'attore Lorenzo Crespi affida ai social, scagliandosi contro tutti coloro che, a sua detta, lo hanno abbandonato a se stesso. "tutti sanno come sto vivendo.. ma se non possono usarmi.. non possono aiutarmi", scrive su Instagram l'attore, raccontando di vivere "in condizioni ...