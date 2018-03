Presidenze | Pd | non partecipiamo a incontri con esiti già decisi

Salvini : accordo con M5s è su Presidenze non su governo : Roma, 21 mar. , askanews, L'accordo con M5s sulle presidenze delle Camere non è anche un accordo per il governo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al Senato. ...

Salvini : accordo con M5s è su Presidenze non su governo : Roma, 21 mar. , askanews, - L'accordo con M5s sulle presidenze delle Camere non è anche un accordo per il governo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al ...

Presidenze - nuovo giro di colloqui. Di Maio : 'non sarà un accordo a due'. Malumori in FI : Il capo politico del M5s: 'dialogo aperto con tutti, per individuare figure di garanzia, ma no a condannati o a persone sotto processo'. La Lega insiste per avere un suo esponente come presidente a ...

Camere - Di Maio : “Per le Presidenze accordo con tutti ma non accettiamo nomi di condannati o sotto processo” : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati o a chi è sotto processo. Luigi Di Maio torna a commentare la partita dell’elezione dei nuovi numeri uno di Montecitorio e Palazzo Madama. E lo fa sia con un post sul blog delle Stelle ma anche intervenendo a un incontro con gli imprenditori a Carugo, in provincia di Como. “Tra stasera e domani sentirò per telefono i ...

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

Presidenze delle Camere - Salvini non molla gli alleati e frena con i 5 stelle : Hanno cominciato a parlarsi ed è già un passo avanti. Se non altro è un modo per ammettere che nessun partito o schieramento, è in grado di eleggersi da solo i presidenti delle Camere. Di Maio, ...

M5s - Presidenze non legate a governo : ...le presidenze delle Camere slegandoqueste nomine dalla questione del governo e facendo si' che sitratti di nomi rappresentativi della volonta' popolare che haindicato nel M5S la prima forza politica ...

M5s - Presidenze non legate a governo : ...presidenze delle Camere slegando queste nomine dalla questione del governo e facendo si' che si tratti di nomi rappresentativi della volonta' popolare che ha indicato nel M5S la prima forza politica ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti : “Presidenze delle Camere non legate al governo” : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I 5 Stelle hanno visto Giancarlo Giorgetti per la Lega, Pietro Grasso per Leu, Maurizio Martina e Lorenzo Guerini per il Pd, Renato Brunetta per Forza Italia; mentre ha sentito al telefono, ...