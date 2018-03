Presidenza del Senato | il derby Borgonzoni-Bernini

DIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla Presidenza del Senato : Parla con i giornalisti, evocando profili super partes. Telefona al Colle. Manovra con Renzi per rompere il patto M5s-Lega. E farsi eleggere coi voti di Berlusconi. MARA MALDO(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Quel mix di sinistra fallita e poteri forti che ha lasciato l'Italia al palo, di U. FinettiRETROSCENA/ Tutte le carte di Luigi Di Maio per andare al governo, di A. Picariello

M5s : i partiti non dicono no a dare a noi la Presidenza della Camera : "Nessun partito si è detto contrario all'assegnazione della presidenza della Camera al M5s". Lo hanno riferito i capigruppo in pectore del Movimento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli al termine del ...

Giulia Bongiorno verso la Presidenza del Senato : da Matteo Salvini la spallata finale a Silvio Berlusconi e Forza Italia? : I rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero presto diventare ancor più spigolosi per 'colpa' di Giulia Bongiorno . La senatrice eletta con la Lega è il nome sempre più accreditato per ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Di Maio incontra i deputati M5S a noi la Presidenza della Camera (20 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: anniversario Aldo Moro, la procura indaga sulle frasi dell'ex Br Barbara Balzerani che aveva parlata del "mestiere di vittima" (20 marzo 2018).(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Di Maio : vogliamo la Presidenza della CameraCasaleggio : noi inarrestabili - partiti moribondi : Il candidato premier pentastellato parla ai suoi neo-eletti: "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". In un'intervista al "Washington Post" Davide Casaleggio non usa mezzi termini: "Siamo la prima grande compagine politica digitale al mondo".

"Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera". E Di Maio elogia Mattarella : "Bene che non metta fretta" : "In questa settima probabilmente eleggeremo uno dei Presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio ai nuovi deputati eletti riuniti in assemblea a Montecitorio."Sono sicuro che il capo dello Stato gestirà nel migliore dei modi ...

Di Maio : “Presidenza della Camera sarà nostra - lì ci sono più vitalizi da tagliare” : Luigi Di Maio ribadisce l'intenzione di guadagnare la presidenza della Camera da affidare a un esponente del Movimento 5 Stelle, probabilmente Roberto Fico. La Lega punta invece al Senato con Bongiorno e Borgonzoni. Il 23 marzo le Camere si riuniranno per l'elezione dei rispettivi presidenti, ma i giochi sembrano tutt'altro che chiusi.Continua a leggere

Di Maio : «Noi decisivi - abbiamo chiesto la Presidenza della Camera» : Le dichiarazioni del candidato premiere del Movimento 5 Stelle: «Siamo decisivi sia per la Camera che per il Senato»

Silvio Berlusconi - la donna del ribaltone : patto con i 5 Stelle e Presidenza a Forza Italia : Pur di non tornare al voto, forse Silvio Berlusconi è disposto anche a scendere a patti con il Movimento 5 Stelle . Il retroscena-ribaltone è quello del Corriere della Sera e disegna un quadro ...

Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla Presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...