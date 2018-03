Presidenza Camere | Pd | non partecipiamo a incontri con esito scritto

Berlusconi - Meloni e Salvini : la nota ufficiale sulla Presidenza delle Camere : I leader del centro-destra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato, ...

Presidenza Camere - incontro M5s-Pd a Montecitorio : Roma, 20 mar. , askanews, Si è tenuto alla Camera un incontro tra la delegazione del Pd e i capigruppo designati del M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per discutere delle presidenze delle Camere. ...

Camere - Carelli (M5s) si smarca : “Io alla Presidenza di Montecitorio? Vi do una notizia…” : “Non sono io il nome del Movimento 5 stelle per la presidenza della Camera. Non dipende da me”. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 eletto il 4 marzo deputato con i 5 Stelle, nega di essere il nome – pure fatto in questi giorni insieme a quelli di Fraccaro e di Fico – del Movimento per la presidenza della Camera. “Vi do una notizia”, dice al termine della cena di raccolta per l’organizzazione della ...

Presidenza Camere - Di Maio spinge su intesa. Salvini : rispondo a tutti | : Il capo pentastellato ribadisce: "figure di garanzia" e abolizione dei vitalizi, per elezione delle alte cariche "telefonerò ai principali leader". Salvini: "rispondo a tutti". Martina: "Governo M5S-...

Camere - Di Maio : 'Sentirò tutti - non voglio indagati alla Presidenza' : "Entro domenica sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso". Luigi Di Maio lo scrive sul blog delle Stelle, spiegando che ...

Luigi Di Maio : 'La Presidenza delle Camere ai vincitori' : 'Io non ho intenzione di chiudere l' individuazione dei presidenti della Camere solo ad un accordo tra due forze politiche. Sarà molto importante dialogare con tutti per individuare personalità di ...

M5s - Di Maio visita il Cosmoprof di Bologna : “Alla Presidenza delle Camere due figure di garanzia per abolire vitalizi” : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof ...

I capigruppo M5S : "Sulla Presidenza delle camere aperture da Lega e Pd" : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo designati dal M5S, hanno oggi incontrato i rappresentanti delle altre forze politiche per parlare delle elezioni dei presidenti delle due camere. I due esponenti del Movimento 5 Stelle si sono confrontati con Pietro Grasso (Leu), Maurizio Martina e Lorenzo Guerini (Pd), Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) e Renato Brunetta (Fi). Durante i colloqui hanno ribadito la volontà di affrontare queste ...

Rosato : Presidenza Camere?No preclusioni : 18.17 "Il Pd non chiede niente e non ci è stato offerto niente. Se saranno figure all'altezza,profili adeguati,non avremo problemi a votare le proposte di chi ha vinto le elezioni per le cariche istituzionali.Non abbiamo preclusioni".Così Rosato, capogruppo Pd a Montecitorio, parlando con i cronisti del confronto avviato sulla presidenza delle Camere. Poi spiega: il Pd ha sentito sia il M5S che la Lega, ma per ora "siamo al metodo".Quando si ...

Presidenza delle Camere : da Toninelli a Calderoli - parte il toto-nomi : “Abbiamo chiesto di avere la Presidenza della Camera, nessuno ci ha risposto di no”: sono le parole di Danilo Toninelli, capogruppo in pectore del Movimento 5 Stelle al Senato, espresse...

Primo colloquio Salvini-Di Maio : Presidenza Camere a Lega e M5s : Roma, 14 mar. , askanews, 'Matteo Salvini ha telefonato questa a Luigi Di Maio'. Ne ha dato notizia la Lega, sottolineando che 'è stato un Primo contatto, franco e cordiale, durante il quale i due ...

Centrodestra - mandato a Matteo Salvini : tratterà sulla Presidenza delle Camere : La decisione al termine dell’incontro che si è tenuto a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, il leader della Lega e la presidente di Fdi Giorgia Meloni

Europa e Presidenza delle Camere - resa dei conti tra Berlusconi e Salvini : Il primo vertice del centrodestra si è svolto all’insegna del «qui comando io». Ovviamente non lo ha detto ma lo ha fatto capire in tutti i modi Matteo Salvini nonostante a Palazzo Grazioli il padrone di casa si chiami Silvio Berlusconi. E di solito, in passato, è sempre stato lui a comandare. Ma il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia port...

Prove di intesa M5s-Lega su Presidenza delle Camere - LaPresse - : Prove di intesa tra M5S e Lega sulle presidenze delle Camere. Si tratta su Giancarlo Giorgietti alla Camera e Danilo Toninelli al Senato. Stasera intanto vertice del centrodestra a Roma con Berlusconi,...