Presidente del Senato verso Forza Italia

Presidente della Camera al Movimento 5 Stelle - c'è l'intesa : Fraccaro e Fico in lizza, Carelli si sfila Presidente della Senato verso Forza Italia Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i possibili candidati Pd, braccio di ferro sui capigruppo. Renzi ...

Il Presidente del Myanmar - Htin Kyaw - si è dimesso : Il presidente del Myanmar – lo stato di 51 milioni di abitanti nel sudest dell’Asia noto anche come Birmania – si è dimesso con effetto immediato: la decisione è stata comunicata sulla pagina Facebook dell’Ufficio presidenziale. Htin Kyaw ha 71 The post Il presidente del Myanmar, Htin Kyaw, si è dimesso appeared first on Il Post.

La Presidente del Consiglio Comunale di Messina - chiarisce la propria posizione sulle elezioni amministrative [Audio] : Intervistata dal giornalista Domenico Bertè , della Rtp-Radio televisione peloritana, , ha riferito di non credere ad una politica del centro destra basata sulla rinuncia ai simboli di Partito perchè ...

Gary Fabris eletto Presidente del gruppo veicoli elettrici di Confindustria Ancma : L’Assemblea di Ancma ha eletto nella giornata di oggi Gary Fabris presidente del gruppo veicoli elettrici. Fabris, direttore commerciale di Italwin, marchio di biciclette a pedalata assistita del gruppo FIVE, vanta una lunga esperienza nel settore della mobilità elettrica ed è da diversi anni membro degli organi direttivi dell’Associazione. Il gruppo veicoli elettrici rappresenta produttori e importatori di biciclette, moto, ...

ABTG - si dimette Presidente del Collegio Sindacale : Teleborsa, - Vincenzo Miceli si dimette dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale di Alfio Bardolla Training Group , ABTG , Lo annuncia il gruppo che si occupa di formazione finanziaria ...

Forum ANSA con il Presidente della Regione Sicilia : Si terrà a Roma alle 18, il Forum con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. L'evento si svolgerà nella sede dell'Agenzia.

Incontro tra Malagò e il Presidente del CIO Bach a Losanna : Il CIO ha apprezzato l'accresciuto interesse che oggi c'è in Italia intorno allo sport e ai Giochi Olimpici. In linea di principio non c'è alcuna preclusione verso nessuno, ma comunque occorrerà ...

Salvini vuole Giulia Bongiorno Presidente del Senato - ma l’avvocato non piace a Berlusconi : L'avvocato Giulia Bongiorno, eletta nelle file della Lega, sarebbe uno dei nomi caldeggiati da Matteo Salvini per la presidenza del Senato. Bongiorno, però, non andrebbe molto a genio all'alleato Silvio Berlusconi, che in passato ha avuto numerosi screzi con l'allora deputata finiana in merito ad alcune riforme della Giustizia volute dall'ex cavaliere e bloccate in commissione.Continua a leggere

Chi è Gaetano Miccichè e come è diventato Presidente della Lega Serie A : Banchiere, uomo scelto da Malagò per mettere ordine tra i club del calcio italiano. Prestato allo sport, dovrà fare le riforme

Gaetano Miccichè eletto Presidente della Lega di serie A : 'Serie A il top - ha grandi squadre e città' : ... dove dal 2016 è presidente di Banca Imi, ruolo che manterrà anche dopo l'elezione alla guida della Lega, ma non ha mai nascosto, anche per motivi familiari, di strizzare l'occhio al mondo del calcio.

Lega Calcio - Miccichè Presidente : con il voto unanime dell’assemblea Video : Il presidente di Banca Imi: «Un’opportunità inaspettata, porto serietà» Entrerà in carica quando sarà completamente rinnovata la governance

Miccichè Presidente della Lega di Serie A - l'Osce boccia il voto in Russia. Le notizie del giorno - in breve : Sono apparse delle scritte contro Biagi a Modena sui muri della facoltà di Economia dove insegnava il professore ucciso 16 anni fa dalle Br. Borsa di Milano. FtseMib -0,98 per cento. Differenziale ...

Calcio : Gaetano Micciché eletto nuovo Presidente della Lega A : E’ stato ufficialmente eletto il nuovo presidente della Lega A di Calcio. A Milano i 20 club della massima serie hanno votato all’unanimità Gaetano Micciché. 67 anni, palermitano, è il presidente di Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondo presidente per la Lega, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente Micciché, ma so che è un grande ...