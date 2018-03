Presentata a Bruxelles “Irrigants d’Europe” | chiesta l’apertura di un eurotavolo per una

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) “Propongodi un tavolo tecnico, composto da un gruppo di europarlamentari sensibili alle tematiche agricole e che si occupi di affrontare lo sviluppo di politiche per la lotta al cambiamento climatico, combinandole efficacemente con la revisione delle principali direttive, che influenzano la politica agricola dei Paesi del Mediterraneo, vale a dire la Direttiva Quadro Acque del 2000 e quella del 2007 relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.” E’ quanto afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) in occasione della presentazione ufficiale di, associazione fra le analoghe organizzazioni di Spagna, Portogallo, Francia e di cui ha assunto la Vicepresidenza. “Sui temi della tutela e della gestione delle risorse idriche ...