Premio David di Donatello 2018 | Carlo Conti conduce la festa del cinema | stasera su Rai 1

DIANE KEATON/ Premio Speciale alla Carriera per la protagonista di Appuntamento al parco (David di Donatello) : L'attrice americana DIANE KEATON è insignita del Premio Speciale ai David di Donatello. Per lei è il secondo David in Carriera dopo quello del 1981. News.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:03:00 GMT)

David di Donatello 2018 - tutti gli ospiti del Premio del Cinema : Da Roberto Bolle a Luca Zingaretti, da Beppe Fiorello a Giorgia: ecco tutti gli ospiti attesi ai Premi David di Donatello 2018 C’è grande attesa per la lunga notte dei Premi David di Donatello 2018. Annunciati buona parte degli ospiti che vedremo in tv durante la diretta televisiva trasmessa dagli Studios di Via Tiburtina a Roma. David di Donatello 2018: quando va in onda Mercoledì 21 marzo alle ore 21.25 in prima serata su Rai 1 ...