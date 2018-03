Poveri e soli | in Giappone gli anziani scelgono il carcere

today

: RT @Agenzia_Dire: In #Giappone #poveri e soli, sempre più #anziani scelgono il #carcere: 'In cella si sta molto meglio, la vita è più facil… - HenryDvThoreau : RT @Agenzia_Dire: In #Giappone #poveri e soli, sempre più #anziani scelgono il #carcere: 'In cella si sta molto meglio, la vita è più facil… - Rikjard76 : RT @Agenzia_Dire: In #Giappone #poveri e soli, sempre più #anziani scelgono il #carcere: 'In cella si sta molto meglio, la vita è più facil… - MutiCarla : RT @RadioLondra_: In Giappone poveri e soli, sempre più anziani scelgono il carcere -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Andare inè una cosa che non farebbe piacere a nessuno, o quasi. Non la pensano in questo modo moltissimi vecchiettisi, che decidono di andare volontariamente dietro le sbarre per trovare quello che gli manca...