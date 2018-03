Porsche - Quasi 10 mila euro di premio ai dipendenti

quattroruote

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Continuano a piovere bonus suidel settore automobilistico tedesco. Oggi è toccato ai lavoratori dellaricevere unconsistente. Si tratta di10tra bonus di condivisione degli utili 2017, contributi previdenziali speciali e un "regalo" straordinario per i 70 anni della Casa di Zuffenhausen.Bonus in continua crescita. Nello specifico laha deciso di corrispondere un bonus di 9.300lordi, di cui 700come contributo speciale al fondo pensionistico aziendale 'VarioRente' o agli schemi previdenziali individuali e 8.600a titolo di riconoscimento per i risultati record raggiunti nel 2017. L'anno scorso la Casa tedesca ha visto le vendite salire del 4% a 246veicoli, i ricavi crescere del 5% a 23,5 miliardi e l'utile operativo migliorare del 7% a 4,1 miliardi, pari a un margine del 17,6% (17,4% nel ...