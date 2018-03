Poliziotti scambiano cellulare per una pistola : sparano e uccidono un 22enne - aveva due figli : Due agenti della polizia di Sacramento, in California, hanno sparato e ucciso Stephon Clark, 22 anni, domenica sera. Poco prima avevano ricevuto la chiamata di un residente che riferiva di un uomo che stava danneggiando i vetri delle auto nel quartiere. Arrivati sul posto, si sono imbattuti nel ragazzo e gli hanno sparato.Continua a leggere