Pm Zucca | ' I nostri torturatori sono al vertici della polizia'

Regeni - il pm Zucca : 'Chiediamo i torturatori allEgitto? I nostri sono ai vertici della polizia' : "I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori ?". Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca , ...

Caso Regeni - Enrico Zucca : "Nostri torturatori ai vertici della polizia" : "Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi", ha aggiunto il padre Claudio nell'incontro 'La tutela degli italiani all'estero. Una storia tragicamente emblematica: Giulio Regenì. "Combattiamo per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto", ha sottolineato.L'avvocato difensore della famiglia Alessandra Ballerini ha ricostruito i depistaggi e la vicenda: "iIl corpo di ...