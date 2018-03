PlayStation Vita | la divisione spagnola di Sony conferma che la console è fuori produzione

Tutte le novità PlayStation Plus di marzo : dai giochi gratis alle offerte : La primavera è alle porte e PlayStation Plus ha deciso di celebrare l’arrivo della stagione della rinascita con due titoli fantasti i, disponibili per PlayStation 4 a marzo senza costi aggiuntivi, insomma sono gratis: Bloodborne e Ratchet & Clank. Action/RPG appartenente al sottogenere Soulslike, Bloodborne porta la firma di From Software. Grazie ai frenetici scontri all’arma bianca e a un’ambientazione originale, frutto di uno stile che ...

PlayStation 4 : Disponibile da oggi il firmware 5.50 che introduce diverse novità : Potrete ascoltare la vostra musica preferita mentre giocate in streaming sul servizio. - Modalità supersampling . Sarà Disponibile per gli utenti PS4 Pro, migliorerà l'aspetto grafico per chi ha ...

PlayStation Plus : focus solo su PS4 e niente più titoli gratuiti per PS3 e PS Vita : Rivelando i videogiochi gratuiti del PlayStation Plus di marzo, Sony ha colto l'occasione per annunciare che dal prossimo anno, dall'8 marzo 2019, la line-up dell'iniziativa si concentrerà sulla libreria PS4, e che quindi non saranno più inclusi i titoli per PS3 e PS Vita.Come rivela il comunicato di Sony, questo cambiamento non si applica ai videogiochi resi già disponibili per queste console, né a quelli che lo saranno da qui a marzo del ...

Vita3K : ecco il primo emulatore di PlayStation Vita : Come segnala DSOGaming, dopo circa sei anni dal lancio della portatile di casa Sony, PlayStation Vita, ecco il primo emulatore per Windows e MacOS, Vita3K.Il progetto al momento è nelle sue fasi iniziali e non supporta alcun titolo commerciale, bensì solo pochi software homebrew. Per ora i test sono stati effettuati con una ISO modificata del primo Quake, in grado di girare a 15fps. Gli sviluppatori al lavoro sul progetto hanno promesso che in ...