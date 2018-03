Più verde per città sostenibili

Migranti - il numero verde per districarsi nella burocrazia italiana. E non essere Più invisibili : Un numero verde (800 905 570) per orientarsi nel viaggio tra le carte della burocrazia, dopo quello compiuto per arrivare fino in Italia. Chi chiama, i Migranti, sono spesso coloro che sono rimasti fuori dalle maglie dell’accoglienza, diventando invisibili. E così, dai loro racconti, si scoprono quali sono i punti deboli del sistema, tra difficoltà e regole che è lo Stato stesso a non rispettare. Come nel caso dei richiedenti asilo che fanno ...

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : non sa se vuole Più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...

TV - Rai1 : Linea Verde alla scoperta della Valle d’Aosta - la regione Più piccola e montuosa d’Italia : Domenica 25 febbraio, alle 12.20 su Rai1, il viaggio di Linea Verde prosegue alla scoperta della regione più piccola e montuosa d’Italia, la Valle d’Aosta. Oltre la metà del territorio è sopra i duemila metri di altitudine e i contadini portano avanti un’agricoltura a volte estrema. Anche d’inverno, in Valle d’Aosta l’agricoltura non si ferma: con Daniela Ferolla si vedrà la potatura di una vigna arroccata sulla ...

Casa Più verde : sgravi fiscali per la cura di giardini e balconi : ... con un valore della produzione attorno ai 2,5 miliardi di euro, calcola Coldiretti, è uno dei comparti di punta dell'economia agricola, che contribuisce con 753,6 milioni di euro di esportazioni e ...

Roma. Blocco dei veicoli Più inquinanti all’interno della Fascia Verde : Polveri sottili oltre i 50 milligrammi per metro cubo, venerdì e sabato scorsi, e previsioni Arpa Lazio che indicano condizioni

Li-Fi : per un futuro più pulito - Più verde - e anche più “brillante” : di Harald Haas – Sapevate che esistono 1,4 milioni di antenne per cellulari installate in tutto il mondo? Sono le stazioni base. E abbiamo anche più di cinque miliardi di telefoni cellulari. Con i telefoni cellulari, trasmettiamo oltre 600 terabyte di dati ogni mese. È un 6 seguito da 14 zeri: un numero enorme. Le comunicazioni senza fili sono diventate un’utenza, come l’elettricità e l’acqua. Le usiamo quotidianamente, ...

Smog Roma : anche oggi blocco delle auto Più inquinanti in fascia verde : anche oggi è in vigore a Roma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Il blocco, fino alle 20.30, riguarda ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Gli autoveicoli diesel EURO 3 non possono circolare nella fascia verde dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le categorie di veicoli si aggiungono a quelle già bloccate in modo ...

Domenica ecologica a Roma : oggi stop alla circolazione dei veicoli Più inquinanti nella fascia verde : Traffico regolare sulle strade e autostrade della Regione Lazio. Si segnalano banchi di nebbia sulla Roma-Fiumicino tra l’allacciamento con la Roma-Tarquinia e lo svincolo per il Raccordo Anulare. Smog, Domenica ecologica. oggi fino alle 20.30 stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti nella fascia verde. Interessati ciclomotori e motoveicoli euro 0 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina e diesel euro 0, 1 e 2. Il trasporto ...

Hanno compiuto due anni i gemellini gorilla nati nel cuore verde dell'Africa : Abituare le grandi scimmie al turismo e alla ricerca scientifica è importante per la conservazione, perché può generare finanziamenti per le attività di conservazione, migliorare l'economia locale e ...

Più forti con meno italiani. È il duro verdetto della serie A : È l'Italia che non va al Mondiale, che deve trovare una nuova governance e che litiga per i diritti tv. È l'Italia patria del calcio, dove esistono 60 milioni di commissari tecnici e dove la mancata qualificazione a Russia 2018 è stata vissuta come una crisi paragonabile al martedì nero di Wall Street del 1929. Ma a giustificare questa apparente crisi del pallone nostrano, forse, ci pensa la stessa serie A.Ad agosto 2016 è entrata in ...