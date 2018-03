Pippo Inzaghi e Angela Robusti fidanzati? Dopo Rosa Perrotta | l' ex calciatore ci ricasca

“Ma è proprio lei”. Da Uomini e Donne il gossip che scotta. Pippo Inzaghi cade ai piedi dell’ex corteggiatrice : la clamorosa paparazzata : Filippo Inzaghi beccato con un’ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne”. L’allenatore del Venezia è stato pizzicato a una ‘misteriosa’ conoscenza dei telespettatori del programma di Maria De Filippi a Verona, per la precisione nei pressi dello stadio Bentegodi. Lo scatto della nuova coppia è stato pubblicato sulla pagina Instagram de ”Le Perle” e rilanciato da diversi siti di gossip. ...

Nella 28esima giornata di Serie B torna alla vittoria il Palermo di Bruno Tedino, che accorcia sulle prime due in classifica e si rilancia in chiave promozione diretta. Ma la notizia di serata è l'ennesima vittoria del Venezia che Continua la sua cavalcata straordinaria, contro la Ternana segnano l'espertissimo difensore Domizzi e il promettente centrocampista Stulac. Per i lagunari è il sesto risultato utile consecutivo

Emanuela Folliero non vuole farsi chiamare 'milf' ma a 53 anni la presentatrice di Rete4, intervistata dal settimanale di gossip Sono , non può negare

Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, l'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portato alla svolta. I rossoneri stanno recuperando posizioni in classifica ed il sogno è quello di rientrare in corsa per la Champions League, in Europa League è stato invece ipotecato il passaggio del turno agli ottavi dopo il netto successo in trasferta contro il Ludogorets. Il merito della rinascita è anche e soprattutto

Fabrizio Ravanelli , ex bianconero tra il 1992 e il 1996, è tra i grandi attaccanti del passato chiamati da La Gazzetta dello Sport a valutare l'esplosione di Patrick Cutrone con la maglia del Milan. E scattano i paragoni illustri. ' Mi sembra simile a Pippo Inzaghi , pronto a sfruttare ogni palla - le parole di Penna Bianca

Emanuela Folliero in versione sexy : retroscena hot su Pippo Inzaghi e Shevchenko : 1/16 Foto Instagram ...