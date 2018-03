alessandrianews

: #alessandria Piede amputato all'ospedale, ritirata la querela - AlessandriaNews : #alessandria Piede amputato all'ospedale, ritirata la querela -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) CRONACA - Tre ortopedici erano stati rinviati a giudizio per lesioni colpose per un'operazione aldi un novese, Augusto Pittarello, entrato in sala operatoria per un alluce vago, ed uscito senza ...