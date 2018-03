Piazza Affari preme sulle resistenze | ma ora tocca alla Fed

Mercati cauti - anche Piazza Affari attende la Fed. Rialzo scontato - focus su toni Powell : Piazza Affari e le principali Borse europee iniziano la seduta all'insegna della cautela nel giorno della nuova Federal Reserve , Fed, guidata da Jerome Powell . In Europa la seduta vede il Dax di ...

Vola a Piazza Affari Sogefi : Prepotente rialzo per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che mostra una salita bruciante del 2,00% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Crolla a Piazza Affari Datalogic : Affonda sul mercato Datalogic , che soffre con un calo del 6,91%. L'andamento di Datalogic nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la Fed (21 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vive una giornata di attesa per la decisione della Fed sui tassi, che arriverà solo in serata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:41:00 GMT)

BlackRock negativa sull’Italia. Allarme su BTp e Piazza Affari : L'apparente mare calmo sui mercati italiani dopo le elezioni politiche italiane rischia di incresparsi. Borsa e titoli di Stato continuano a reggere sui livelli pre-voto. Ma i segnali che arrivano dai grandi investitori di oltreoceano non sono più positivi. Anzi...

Mercati positivi in Europa. Segno più anche a Piazza Affari : Teleborsa, - Chiusura in rialzo per principali borse europee che hanno accelerato dopo l'esordio positivo di Wall Street . Gli investitori rimangono a guardare la riunione della Federal Reserve che ...

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 73% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,73% a 22.798,15 punti.

Piazza Affari : amplia l'ascesa Cerved Information Solutions : Protagonista Cerved Information Solutions , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,12%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Titoli bancari in spolvero a Piazza Affari : Teleborsa, - I Titoli bancari di Piazza Affari restano sotto i riflettori degli investitori e si muovono in ordine sparso con l'indice di riferimento settoriale FTSE IT Banks che sta guadagnando lo 0,...

Piazza Affari : amplia il rialzo Mondo Tv : Brilla Mondo Tv , che passa di mano con un aumento del 4,70%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mondo Tv più pronunciata rispetto all'...

Piazza Affari : in acquisto Datalogic : Effervescente Datalogic , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,73%. Il movimento di Datalogic , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il ...

Piazza Affari : peggiora Acea : Aggressivo avvitamento per la multiutility capitolina , che tratta in perdita del 2,68% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Acea rileva un allentamento della curva rispetto alla ...