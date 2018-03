Petrolio | WTI verso $64 al barile su timori accordo nucleare Usa-Iran

Petrolio : Wti resta sotto i 62 dollari : ANSA, - ROMA, 13 MAR - resta no sotto i 62 dollari al barile le quotazioni del greggio Wti dopo le nette perdite della vigilia sulle previsioni di aumento della produzione in Usa. I contratti con ...

Petrolio ancora in calo - Wti sotto 60 dollari prima volta in 2018 : Roma, 9 feb. , askanews, Il Petrolio prosegue con i cali in scia alla pesante correzione dei mercati azionari. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, cede 1,25 dollari ...