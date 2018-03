Perchè Apple ha rimosso il Jack da 3 5mm e gli altri non possono farlo?

Perché Apple ha deciso di lanciare in autunno l'iPhone più grande di sempre : Tre nuovi iPhone in stile “X”. Uno standard, uno a buon mercato e l'altro extra-large. L'ipotesi era stata formulata da un'analisi di KGI. Adesso arriva una conferma, non ufficiale ma attendibile com'è Bloomberg. Apple potrebbe quindi abbandonare definitivamente il design che ha caratterizzato la linea tradizionale (fino all'iPhone 8) per abbracciare stile e tecnologia del “Ten”: bordi ...

Perché Apple Music supererà Spotify : Apple Music supererà Spotify per il numero di abbonati ai rispettivi servizi. Almeno nel mercato statunitense, che per dimensioni e tendenze è il più rilevante in assoluto. Non è questione di sparare sentenze ma la previsione appare al momento naturale guardando il tasso di crescita delle due piattaforme per l’ascolto di Musica in streaming. E, anche e soprattutto, considerando come si stanno muovendo i due servizi che svettano in un ...

Contenuti pedopornografici : ecco perché Apple aveva rimosso Telegram : Pessima settimana per Telegram. Qualche giorno fa l’applicazione di messaggistica istantanea, così come la sua nuova versione sperimentale Telegram X, erano scomparse dall’App Store, per poi ricomparire nell’arco di una manciata di ore. Il problema si riferiva a “Contenuti inappropriati”, ma non era dato sapere quali fossero. A fare luce sulla tipologia di Contenuti che hanno condotto alla rimozione è 9to5Mac: si ...

Perché l'Europa ha multato per 997 milioni la società che fornisce i chip ad Apple : La Commissione europea ha deciso di imporre una multa di 997 milioni di euro al colosso americano Qualcomm, uno dei principali produttori al mondo di semiconduttori e chip, per abuso di posizione ...

La Commissione Ue contro Qualcomm - multata perché pagava Apple distorcendo il mercato : Uno dei principali produttori di chip al mondo, Qualcomm, è stato multato oggi dalla Commissione europea per aver adottato una condotta che danneggia le altre aziende concorrenti. Secondo quanto ha ...

Caso Apple : perché la Ue ha multato Qualcomm : Dopo Microsoft , Google e Facebook , un altro gigante del tech rischia una maxi multa dalla Ue . Questa volta tocca a Qualcomm (un nome che ai più dice poco, ma non agli esperti di tecnologi: è un ...

Perché Tim Cook (ceo Apple) non vuole che suo nipote usi i social : «Non credo all’abuso della tecnologia, non avrà successo chi la utilizza continuamente»: il numero uno della Mela sceglie la platea di una scuola inglese per rispondere alle polemiche sulla dipendenza da social e smartphone. Ecco come ha sorpreso gli studenti di uno dei college più tech del Regno Unito...

Cos’è la presunta obsolescenza programmata di Apple (e perché la Francia ha aperto un’inchiesta) : La storia è questa: con uno dei recenti aggiornamenti software di iOS, Apple ha intenzionalmente rallentato le prestazioni degli iPhone datati, in determinate circostanze. Il motivo? Ufficialmente è quello di preservare il più possibile la durata della batteria consumata da centinaia di cicli di ricarica, abbassando le richieste energetiche del processore e permettendo ancora alle persone di usare lo smartphone per le operazioni più comuni, ...