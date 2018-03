Per la presidenza della Camera il Movimento 5 Stelle punta su Roberto Fico

Fi tiene il punto : Romani candidato Per presidenza Senato : Roma, 21 mar. , askanews, Forza Italia tiene il punto sul nome di Paolo Romani per la presidenza del Senato. E' quanto è emerso dal vertice di palazzo Grazioli dei big azzurri con Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi punta su Paolo Romani Per la presidenza del Senato : È il nome di Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, quello su cui - riferiscono fonti azzurre - punta Silvio Berlusconi per la presidenza di Palazzo Madama, che, ha detto di Forza Italia, dovrebbe spettare proprio ad un azzurro. Il nome di Romani è stato condiviso da tutto lo stato maggiore del partito, che il Cavaliere ha incontrato prima del vertice con Salvini e Meloni.Ovviamente la candidatura di Romani ...

Luigi Di Maio - la poltronissima Per chiudere la bocca al rivale Fico : gli offre la presidenza della Camera : Roberto Fico e tutta la sua corrente di ortodossi grillini alla fine hanno avuto ragione. Per l'ex presidente della commissione di Vigilanza Rai ha pagato l'idea di mostrarsi infuriato a Rimini, ...

Parla con i giornalisti, evocando profili super partes. Telefona al Colle. Manovra con Renzi per rompere il patto M5s-Lega. E farsi eleggere coi voti di Berlusconi.

M5s : nulla osta Per nostra presidenza Camera. No a condannati : Roma, 20 mar. , askanews, 'Abbiamo svolto oggi una seconda giornata di incontri con i rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Con tutti i partiti abbiamo condiviso il nostro ...

Senato : Brunetta - Romani ha carte in regola Per presidenza : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “In Forza Italia la figura che più di ogni altra può legittimamente candidarsi alla carica di presidente del Senato è quella di Paolo Romani. Ogni tentativo di esclusione, sulla base di principi astratti, decontestualizzati e francamente inaccettabili, è da rispedire al mittente”. Lo afferma in una nota Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia. “La seconda carica dello Stato ...

Di Maio azzoppa Romani e Calderoli Per la presidenza del Senato : Senza dirlo, Luigi Di Maio pone il veto su due dei nomi più quotati nel centrodestra per la presidenza di una delle due Camere. Sono quelli di Paolo Romani e di Roberto Calderoli, in lizza per lo scranno più alto di Palazzo Madama. Le trattative per cercare una intesa tra i partiti sulla presidenza delle Camere proseguono senza sosta: il Movimento 5 Stelle sta spingendo su un suo nome per Montecitorio, in corsa ci sono il ...

M5s - Di Maio visita il Cosmoprof di Bologna : “Alla presidenza delle Camere due figure di garanzia Per abolire vitalizi” : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof ...

Perché i 5 Stelle puntano tutto sulla presidenza della Camera : Partita ancora tutta da giocare sulle presidenze delle due Camere, primo step delle future prove di dialogo per la formazione di una maggioranza di Governo. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato oggi a sondare le altre forze politiche, rivendicando, da primo partito, la presidenza di Montecitorio. Ma anche la Lega punta, secondo quanto si apprende, ad avere la titolarità di uno dei due rami del Parlamento e ancora lontana resta la ...

Corsa alla presidenza della Camera - in un caso su tre trampolino Per il Quirinale : Chi siederà sulla poltrona più alta di Montecitorio è diventato per il movimento di Beppe Grillo il centro dell'attenzione politica. Al di là degli obiettivi politici

Emma Bonino - l'ipotesi : a lei la presidenza del Senato. Perché Per il M5s e Luigi Di Maio è un incubo : La partita per la presidenza al Senato, così come quella alla Camera, è ovviamente apertissima. Diversi i nomi sul tavolo e che si rincorrono da giorni. Per quel che riguarda Palazzo Madama , stando ...

I capigruppo M5S : "Sulla presidenza delle camere aPerture da Lega e Pd" : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo designati dal M5S, hanno oggi incontrato i rappresentanti delle altre forze politiche per parlare delle elezioni dei presidenti delle due camere. I due esponenti del Movimento 5 Stelle si sono confrontati con Pietro Grasso (Leu), Maurizio Martina e Lorenzo Guerini (Pd), Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) e Renato Brunetta (Fi). Durante i colloqui hanno ribadito la volontà di affrontare queste ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti : “A noi la presidenza della Camera”. APerture di Pd e Lega : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I 5 Stelle hanno visto Giancarlo Giorgetti per la Lega, Pietro Grasso per Leu, Maurizio Martina e Lorenzo Guerini per il Pd, Renato Brunetta per Forza Italia; mentre ha sentito al telefono, ...